Teknoloji devi Meta, Kylie Jenner iş birliğiyle geliştirdiği yeni yapay zekâ gözlüğünü tanıttı. Fotoğraf ve video çekebilen, canlı çeviri yapabilen ve istendiğinde Jenner'ın sesiyle çalışan akıllı gözlük, 399 dolarlık fiyatıyla teknoloji dünyasında merak uyandırdı.

Sosyal medya devi Meta, ünlü fenomen Kylie Jenner ile birlikte geliştirdiği yeni akıllı gözlüğünü piyasaya sürdü. Meta Glasses: Starfire Kylie Edition adı verilen model, Kylie Jenner’ın kişisel tarzından ilham alınarak tasarlanan ince oval çerçevesiyle dikkatleri üzerine çekerken, teknolojik özellikleriyle de duyanları hayrete düşürdü.

İlk bakışta sıradan bir güneş gözlüğü gibi görünen tasarım, aslında birçok yapay zekâ destekli özelliği bünyesinde barındırıyor. Ekran içermeyen gözlükte dahili kamera, açık kulak hoparlörleri, çoklu mikrofon sistemi ve Meta AI entegrasyonu bulunuyor.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKEBİLİYOR, MÜZİK DİNLENEBİLİYOR

Kullanıcılar gözlük aracılığıyla fotoğraf çekebiliyor, video kaydedebiliyor, telefon görüşmeleri yapabiliyor ve müzik, podcast ya da sesli kitap dinleyebiliyor. Özel işlem düğmesi sayesinde Meta’nın yeni yapay zekâ modeli Muse Spark’a anında erişim sağlanabiliyor. Yapay zekâ asistanı, spor sonuçları, restoran önerileri, günlük planlama ve takvim yönetimi gibi konularda sesli destek sunuyor.

Çeviri, navigasyon, fotoğraf, asistan… İçinde yok yok! Meta’nın akıllı gözlüğü teknoloji dünyasında ezber bozdu

GÖZLÜĞÜ TAKAN YÖNÜNÜ BULACAK

Meta’ya göre gözlükler, kullanıcının gördüklerini daha iyi analiz ederek günlük hayatta eller serbest şekilde yardımcı olabiliyor. Ayrıca yakında kullanıma sunulacak yaya navigasyonu özelliği sayesinde kullanıcılar adım adım sesli yönlendirme alabilecek.

BİRÇOK DİLE ÇEVİRİ DESTEĞİ

Gözlüklerin öne çıkan özelliklerinden biri de dil desteği. Canlı çeviri sistemi Japonca, Mandarin Çincesi, Hintçe ve Korece dahil olmak üzere birçok dili destekliyor. Böylece kullanıcılar farklı dillerde gerçek zamanlı konuşmalar gerçekleştirebiliyor. Ses deneyimi için açık kulak hoparlörleri kullanılan cihaz, kulakları kapatmadan müzik dinleme ve telefon görüşmesi yapma imkânı sunuyor. Gelişmiş mikrofon sistemi ise daha net ses iletimi sağlıyor.

Çeviri, navigasyon, fotoğraf, asistan… İçinde yok yok! Meta’nın akıllı gözlüğü teknoloji dünyasında ezber bozdu

GÖZLÜK, JENNER'IN SESİYLE KULLANILABİLİYOR

Kylie Jenner da projeye yalnızca tasarım tarafında değil, seslendirme konusunda da katkı verdi. Kullanıcılar Meta AI’ı Kylie Jenner’ın sesiyle kullanabiliyor. Ayrıca gözlüğü takıp çıkarırken özel bir ses efekti duyuluyor ve Kylie’nin bazı ünlü replikleri de sisteme entegre edilmiş durumda.

TEK SARJLA 8 SAAT KESİNTİSİZ KULLANIM

Pil tarafında ise gözlük tek şarjla 8 saatin üzerinde kullanım süresi sunuyor. Taşınabilir şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi yaklaşık 48 saate kadar çıkabiliyor. Meta ayrıca düzenli yazılım güncellemeleriyle yeni özelliklerin eklenmeye devam edeceğini açıkladı.

Çeviri, navigasyon, fotoğraf, asistan… İçinde yok yok! Meta’nın akıllı gözlüğü teknoloji dünyasında ezber bozdu

FİYATI İSE DUYANLARI ŞAŞIRTIYOR

Kylie Jenner imzalı Meta Glasses: Starfire Kylie Edition üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı. Modelin başlangıç fiyatı 399 dolar olarak açıklanırken, Meta Adventurer ve Meta Fury modelleri ise 299 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Meta, yeni nesil yapay zekâ gözlüklerinin günlük hayatta iletişim, eğlence ve üretkenlik alanlarında önemli kolaylıklar sağlayacağını belirtiyor.

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