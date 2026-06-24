Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için ön sipariş süreci başlıyor. Rockstar Games, oyunun fiyatını, sürüm seçeneklerini ve ön siparişe özel içerikleri resmi olarak açıkladı. Peki, GTA 6 ön sipariş fiyatı ne kadar?

GTA 6 ön sipariş sürecinin başlamasına saatler kala fiyatlar ve sürüm detayları belli oldu. Grand Theft Auto VI'nın standart ve Ultimate Edition paketleri satışa sunulurken, oyuncular GTA 6 Türkiye fiyatının ne kadar olacağını ve ön siparişlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

GTA 6 ÖN SİPARİŞ FİYATI NE KADAR?

Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre GTA 6'nın standart sürümü 79,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Oyunun daha fazla içerik sunan Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar olarak oyuncularla buluşacak.

Grand Theft Auto VI, tek oyunculu (single-player) olarak 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

GTA 6 ön sipariş fiyatı ne kadar? Ön sipariş tarihi ve paket detayları

GTA 6 ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6 ön siparişleri 25 Haziran tarihinde yerel saatle gece yarısından itibaren başlayacak. Böylece oyuncular, dijital mağazalar üzerinden oyunu ön sipariş verebilecek.

Ön sipariş sürecinin başlamasıyla birlikte standart ve Ultimate Edition sürümleri satışa açılacak. Oyuncular tercih ettikleri sürümü satın alarak çıkış gününe kadar hesaplarına tanımlayabilecek.

GTA 6 ön sipariş fiyatı ne kadar? Ön sipariş tarihi ve paket detayları

Oyunun dijital sürümünü ön sipariş veren oyuncular, çıkış gününde hemen oynayabilmek için 12 Kasım'dan itibaren ön yükleme (pre-load) yapabilecek. Kutulu fiziksel sürüm de, kutu içinde yer alan indirme koduyla birlikte 12 Kasım'dan itibaren satışa sunularak ön yükleme desteği sağlayacak.

GTA 6 ön sipariş fiyatı ne kadar? Ön sipariş tarihi ve paket detayları

GTA 6 PAKET DETAYLARI

Rockstar Games, GTA 6'nın iki farklı sürümle satışa çıkacağını duyurdu. Bunlar Standart Edition ve Ultimate Edition olarak oyuncuların beğenisine sunulacak. Standart sürüm, temel oyun deneyimini içerirken Ultimate Edition daha fazla oyun içi içeriğe sahip olacak. Rockstar Games'in açıklamasına göre bu sürümde Jason ve Lucia'nın hikayesi boyunca kullanılabilecek özel araçlar, silahlar, kıyafetler ve çeşitli bonus içerikler yer alacak.

GTA 6 ön sipariş fiyatı ne kadar? Ön sipariş tarihi ve paket detayları

Ön sipariş veren oyuncular için ek avantajlar da bulunuyor. Oyunu ön sipariş veren kullanıcılar, Vice City'nin geçmişine gönderme yapan özel içeriklerin yer aldığı Vintage Vice City Pack paketini ücretsiz olarak elde edebilecek.

Ayrıca dijital ön siparişlere 1 aylık ücretsiz GTA+ üyeliği de dahil edilecek. Rockstar Games, Ultimate Edition içerikleri ve ön sipariş bonuslarına ilişkin detaylı bilgilerin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacağını duyurdu.

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