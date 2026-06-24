Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yasalaşmasının ardından uygulamanın detayları merak konusu oldu. SGK prim borçlarının nasıl yapılandırılacağı ve kaç taksitte ödenebileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, SGK prim borcu nasıl yapılandırılır, kaç taksitle ödenebilir?

SGK prim borcu yapılandırmaları için süreç başladı. Sosyal güvenlik prim borçlarının tecilinde uygulanabilecek azami taksit süresi 36 aydan 72 aya yükseltildi. Böylece borçların 6 yıla kadar vadeyle ödenebilmesinin önü açıldı. Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları tecil edilebilecek. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden yapılacak.

SGK prim borcu nasıl, kaç taksitle yapılandırılır? SGK prim borcu yapılandırma süreci

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Genelge, sosyal güvenlik borçlarının silinmesini ya da bir af uygulamasını içermiyor; borçlulara ödeme konusunda kolaylık sağlanmasını amaçlıyor. Düzenleme, SGK’ya olan borçların tecil edilmesi (belirli bir süre ertelenmesi) ve taksitlendirilmesine ilişkin işlemleri kapsıyor.

İşçi statüsünde sigortalı çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların 2026 Haziran ayı öncesi borçları yapılandırılacak. Uygulama kapsamında, işçi statüsünde çalışanlar (4/A) ile Bağ-Kur'luların (4/B) prim borçları ve idari para cezaları da yer alıyor.

YÜZDE 29'A DÜŞÜRÜLDÜ

31 Ağustos 2026'ya kadar yapılan başvurularda gecikme faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Böylece borçlar yüzde 29 faizle yeniden yapılandırılabilecek.

Düzenlemeyle birlikte mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkânı sağlanacak. Böylece halihazırda borç yapılandırması bulunan işverenler de yeni şartlardan faydalanabilecek.

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