Yarım asır önce Van’da başlayan yolculuğunu bugün Türkiye’nin farklı şehirlerine ve uluslararası pazarlara taşıyan Elite World Hotels & Resorts, markanın 50 yıllık dönüşümünü ve geleceğe yönelik hedeflerini açıkladı.

İran’dan gelen turistlere konaklama hizmeti sunma amacıyla ‘Tahran Oteli’ adıyla 13 kişilik bir ekip ve 70 yatak kapasitesiyle marka yolculuğunun başladığını anlatan Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, bugün 19 şehirde 10 farklı marka altında 35 otel ve 5 bini aşkın yatak kapasitesi ve 3 bin çalışana ulaştıklarını söyledi. Bezaroğlu “1976’da 13 kişilik bir ekiple çıktığımız bu yolda bugün global bir konaklama zinciri hâline geldik. Van, bizim için yalnızca bir şehir değil; hikâyemizin başladığı, değerlerimizin şekillendiği ve markamızın temellerinin atıldığı yer. Van’da Elite World Nest markamızla 3. otelimizi ağustos başı itibarıyla hizmete açıyoruz. 2030’a kadar 70 otele ulaşma hedefine ilerliyoruz. Bugün 3 bin olan istihdamımızı 8 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 2030’a kadar global markaların olduğu ligde ilk 5 zincir arasında olmak istiyoruz” dedi.

AVRUPA’DA İLK OTEL AMSTERDAM’A

Elite World Hotels & Resorts Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bünyamin Öztürk ise “Bu yıl içinde Avrupa’daki ilk otelimiz olan Elite World Comfy Amsterdam Airport Schiphol’ü açacağız. Yurt dışı açılımımızı Orta Asya’ya da taşıyarak Kazakistan’daki ilk otel anlaşmamızı imzaladık. Bu yıl içinde bu otelimizi hizmete açacağız. İlk franchise anlaşmamız Batı Afrika bölgesinde Fildişi Sahili’ndeki otelimiz Haziran 2027’de kapılarını açacak. Önceliğimiz Avrupa’daki üç şehir, Almanya, Belçika ve İngiltere. Orta Asya’da da Kazakistan ve Türki Cumhuriyetler şu anda önceliğimiz” diye konuştu. Yılda 750 bin misafir ağırladıklarını anlatan Öztürk, haziran sonu itibarıyla otellerin gelirlerinin geçen yılın yüzde 4,2 üzerinde, doluluğun ise geçen yıla göre paralel olduğunu söyledi. Sektörde temmuzun ortasından sonra senenin sonuna kadar pozitif bir ivme olacağını anlatan Öztürk, ABD-İran savaşının Van’a etkisine ilişkin şu bilgileri verdi: Özellikle İran’da yaşayan konsolosluklar, farklı ülkelerden milliyetler bir taraftan bölgeden uzaklaşmamak, bir taraftan da kendi işlerini yapmak amacıyla bu bölgeyi kullanmaya devam ettiler. Van bu konuda olumsuz etkilenmedi. Önümüzdeki dönemde de beklentimiz İran’la Amerika arasında biraz daha sakinliğe doğru giden bu süreçte umuyorum pozitif bir etkisini göreceğiz.

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