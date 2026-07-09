Türk Hava Yolları bu yılın ilk yarısında %5,5 artışla 44,5 milyon yolcu taşıdı. Deniz Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede Orta Doğu’daki daralmaya karşılık Uzak Doğu’daki büyümeye dikkat çekilerek, THYAO hissesi için hedef fiyat tahmini paylaşıldı. 8 Temmuz işlemlerini 332,00 TL’den tamamlayan THYAO, yıl başından bu yana %23,37 prim yaptı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsanın lokomotif şirketlerinden Türk Hava Yolları (THYAO), ilk yarı yolcu sayısını açıkladı. Buna göre;

-Toplam yolcu sayısı yıllık bazda %5,5 artışla 44,5 milyon olarak gerçekleşti.

-Arz edilen koltuk sayısı %5,1 arttı.

-Doluluk oranı 2,3 puan iyileşerek %83,7 seviyesine yükseldi.

-Dış hat yolcu sayısı %6,6, iç hat yolcu sayısı %3,6 arttı.

-Kargo ve posta hacmi %13,3 artışla 1,16 milyon ton seviyesine çıktı.

-Bölgesel bazda Uzak Doğu %21,0, Afrika %13,6 ve Avrupa %9,5 ile büyümeyi desteklerken, Orta Doğu hattında %19,0’luk daralma öne çıktı.

44,5 milyon yolcu taşıdı! THYAO için hedef fiyat geldi…

KÂRLI BÖLGELERE ODAKLANMA

Deniz Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Yaşanan jeopolitik gelişmeler doğrultusunda Türk Hava Yolları’na yönelik dinamiklerimizi güncellediğimizden bahsetmiştik. Jeopolitik riskler öncesinde 2026 yılı beklentilerimizin temel dayanağı, artan rekabetle birlikte birim gelirlerin baskılanmaya devam edeceği yönündeydi. Ancak mevcut konjonktür, stratejinin yolcu hacmini artırmaktan ziyade, daha kârlı bölgelere odaklanmaya ve birim gelirleri yükseltmeye doğru evrildiğini göstermektedir” denildi.

THYAO HEDEF FİYAT

Bu doğrultuda Uzak Doğu pazarındaki büyüme ivmesinin oldukça kritik ve değerli bulunduğu aktarılan analizde “Türk Hava Yolları için 12 aylık hedef fiyatımız 404,90 TL… Önerimiz ise ‘Gözden Geçiriliyor’ yönünde. Hisse, yıl başından bu yana BİST 100 Endeksi’nin %2 gerisinde performans gösterdi” ifadelerine yer verildi.

THYAO, 8 Temmuz işlemlerini 332,00 TL’den tamamladı. Hissede yıl başından bu yana gerçekleşen prim ise %23,37 olarak gerçekleşti.

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