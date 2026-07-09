Volkswagen, tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma planını bugün denetleme kurulunun onayına sunuyor. Almanya'da bazı fabrikaların kapatılması ve yaklaşık 100 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren maliyet planı, otomotiv sektörünün gündemine oturdu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Alman otomotiv devi Volkswagen, binek otomobil, ticari araç ve elektrikli araç üretimiyle küresel otomotiv sektörünün en önemli markalarından biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine girerken, CEO Oliver Blume liderliğinde hazırlanan ve şirket ile binlerce çalışanı etkileyecek maliyet azaltma planını denetleme kurulunun onayına sunacak. Almanya'nın Wolfsburg kentindeki genel merkezde bugün toplanacak kurulun vereceği karar, otomotiv sektöründe ve rakip şirketler arasında da merakla bekleniyor.

Volkswagende büyük karar! 100 bin kişi işten çıkabilir onlarca fabrika kapatılabilir

VOLKSWAGEN TARİHİNİN EN BÜK YAPILANMASI

Maliyetleri azaltmaya yönelik hazırlanan plana ilişkin Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Almanya'daki Hannover, Emden ve Zwickau fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm tesisinin kapatılması ve yaklaşık 100 bin kişinin işten çıkarılması gündemde yer alıyor. Söz konusu rakam, daha önce dile getirilen işten çıkarma beklentilerinin yaklaşık iki katına işaret ediyor. Planın hayata geçirilmesi halinde bu adım, Volkswagen tarihindeki en büyük yeniden yapılanma programı olacak.

ÇİN VE ABD BASKISI

Küresel pazarda rekabetin giderek yoğunlaşması ile artan maliyet baskısı, Volkswagen'i bu kararı almaya yönelten başlıca nedenler arasında yer alıyor. Şirket, özellikle Çinli üreticilerin artan rekabeti ve ABD'nin otomobil ithalatına uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle kârlılık baskısıyla da karşı karşıya bulunuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda şirket yönetimi, üretim modelini yeniden şekillendirmeyi hedeflerken, hissedarlar ve yatırımcılar da daha kapsamlı maliyet azaltıcı adımlar atılmasını talep ediyor.

Volkswagende büyük karar! 100 bin kişi işten çıkabilir onlarca fabrika kapatılabilir

KARAR SÜRECİ KOLAY OLMAYACAK

Volkswagen'in denetleme kurulunda Porsche ve Piëch ailelerinin temsilcileri, işçi sendikaları ile Aşağı Saksonya eyalet hükümeti yer alıyor. Bu yapı nedeniyle kritik kararların alınması oldukça zorlaşıyor.

Sektör verilerine göre, Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarının kapasite kullanım oranının 2026 yılında yüzde 81 seviyesinde olması, on yılın sonuna doğru ise yüzde 73'e gerilemesi bekleniyor. Bu durum, değişen dünya koşullarına uyum sağlamakta zorlanan Volkswagen'in yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor. Ayrıca kapatılması değerlendirilen tesisler arasında yer alan Zwickau fabrikasının kapasite kullanım oranının da 2030 yılına kadar yüzde 42'ye düşeceği öngörülüyor.

Volkswagende büyük karar! 100 bin kişi işten çıkabilir onlarca fabrika kapatılabilir

YAKLAŞIK 20 TESİSİNDE PROTESTO

Volkswagen'in denetleme kurulu toplantısı öncesinde Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, şirketin ülke genelindeki yaklaşık 20 tesisinde protesto gösterileri düzenledi. Aynı zamanda Volkswagen Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı olan IG Metall Başkanı Christiane Benner, yönetimin maliyet azaltma planlarına karşı duracaklarını belirterek, "Bu, yönetime verilmiş net bir mesaj. Bizim onayımızla bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi. Benner, şirket yönetimi ile siyasi karar alıcıların, Alman fabrikalarının tam kapasiteyle çalışmasını sağlayacak ve sektörü haksız rekabete karşı koruyacak ortak çözümler geliştirmesi gerektiğini vurguladı

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