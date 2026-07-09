Bursa’da eşinin cesedini korktuğu için parçalayarak çöp konteynerine atan 69 yaşındaki Adalet U. hakim karşısına çıktı. Adalet U. “Ölümünü benden bilirler diye korktum, nacakla kestim. Kaskatı kesildiği için kanı akmadı. Parçalama işlemi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Bu parçaları 5-10 poşete koyup gece muhtelif çöplere attım” diye konuştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ölü bulduğunu iddia ettiği eşinin cesedini parçalayarak çöpe attıktan sonra kayıp ihbarında bulunan 69 yaşındaki Adalet U.’nun yargılandığı dava Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adalet U., sabah geç uyandığını çöp atmaya indiğinde eşini yerde yatarken gördüğünü anlattı.

Eşini 15 parçaya ayıran kadın dehşeti anlattı, mahkeme salonu buz kesti: Kaskatı kesildiği için kanı akmadı, parçalama işlemi 6 saat sürdü

“BENDEN BİLİRLER DİYE KORKTUM”

Adalet U, eşinin tepki vermediğini, akşam saatine kadar beklediğini belirterek "Ölümünü benden bilirler diye korktum. Öldüğü yere poşet serdim ve nacakla kestim, parçalara böldüm” dedi.

Eşini 15 parçaya ayıran kadın dehşeti anlattı, mahkeme salonu buz kesti: Kaskatı kesildiği için kanı akmadı, parçalama işlemi 6 saat sürdü

“PARÇALAMA İŞLEMİ 5-6 SAAT SÜRDÜ”

Daha önce kurban kesimi de yaptığı için zorlanmadığını söyleyen Adalet U “Kaskatı kesildiği için kanı pıhtılaşmıştı, bu sebeple kanı akmadı. Parçalama işlemi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Bu parçaları 5-10 poşete koyup gece muhtelif çöplere attım” diye konuştu.

Kullandığı poşet ve nacağı çöpe attığını anlatan Adalet U, yaşadığı korku nedeniyle oğullarına bir şey söylemediğini, karakola gidip kayıp ihbarında bulunduklarını anlattı.

Eşini 15 parçaya ayıran kadın dehşeti anlattı, mahkeme salonu buz kesti: Kaskatı kesildiği için kanı akmadı, parçalama işlemi 6 saat sürdü

"Üzerimde 40-50 senenin zulmü vardı” diyerek eşinin yıllarca kendisine kötü davrandığını iddia eden Adalet U.’nun oğlu Ferhat U. ise cami cemaatinin arayarak babalarının gelmediğini, kendisinden haber alamadıklarını belirtmesi üzerine arama çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Eşini 15 parçaya ayıran kadın dehşeti anlattı, mahkeme salonu buz kesti: Kaskatı kesildiği için kanı akmadı, parçalama işlemi 6 saat sürdü

“EVDEN 13 KAMYON ÇÖP ÇIKARDIK”

Ferhat U, şöyle konuştu:

En son cinayet büro devreye girdi, tüm ailemizi karakola aldılar. Daha sonra annemin bu işi itiraf ettiğini söylediler. Evden 13 kamyon çöp çıkardık. Normal bir insandan bahsetmiyoruz dolayısıyla şikayetçi değilim.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek, yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti Adalet U.’nun gözlem altına alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Eşini 15 parçaya ayıran kadın dehşeti anlattı, mahkeme salonu buz kesti: Kaskatı kesildiği için kanı akmadı, parçalama işlemi 6 saat sürdü

NE OLMUŞTU?

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda Adalet U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı.

Eşini 15 parçaya ayıran kadın dehşeti anlattı, mahkeme salonu buz kesti: Kaskatı kesildiği için kanı akmadı, parçalama işlemi 6 saat sürdü

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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