Bursa’da kayıp olarak aranan yaşlı adamın, eşi tarafından öldürülüp, cansız bedeninin 15 parçaya ayrıldığı ortaya çıktı. Evde bulunan biyolojik izler sonrasında cinayeti itiraf eden kadının ifadesi ise dikkat çekti. İşte kan donduran olayın detayları…

Ümraniye’deki ‘kesik baş’ dehşetinin etkisi sürerken, kan donduran bir olay da Bursa’da yaşandı. Yaklaşık 2 aydır kayıp olarak aranan 77 yaşındaki adamın, eşi tarafından öldürdüğü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak çöp konteylerine atıldığı ortaya çıktı.

Bursada kan donduran itiraf! Kayıp olarak aradığı eşinin cesedini 15 parçaya ayırmış

EŞİ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 69 yaşındaki A.U., 77 yaşındaki eşi A.F.U. için 30 Ocak tarihinde kayıp başvurusunda bulundu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, yaşlı kadının ifadelerindeki çelişki polisin şüphelerini artırdı.

EVDE ŞÜPHELİ İZ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde kayıp olarak aranan yaşlı adama ait biyolojik bulgulara rastlandı. Soruşturma derinleştirildi. Yaşlı adamın evinde öldürüldüğü şüphesi üzerine incelemeler sürerken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

15 PARÇAYA AYIRMIŞ!

69 yaşındaki A.U. ifadesinde eşinin merdivenlerden düştüğünü, hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettiğini, olay sonrası kendisinden şüphelenileceği korkusuyla cesedi yaklaşık 15 parçaya ayırdığını ve evine yakın farklı çöp konteynerlerine bıraktığını anlattı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli A.U., 5 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olaydan kısa bir süre önce yaşlı adamın camiye gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE’DEKİ VAHŞETİ HATIRLATTI

İstanbul Ümraniye’de 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova ve Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora’nın aynı katil zanlıları tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Öldürülen genç kadınların cansız bedenlerinin parçalara ayrıldığı, aynı bavulla taşındığı be çöp konteynerlerine atıldığı tespit edilmişti. D.A.U.T. ve G.A.K. cinayetleri itiraf edip tutuklanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası