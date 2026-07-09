Xiaomi, yeni alt markası Sky Nomad’ın geliştirdiği ilk model N90 için resmi tanıtım öncesinde ipuçları paylaşmaya başladı.



Büyük SUV gövdesini MPV tarzı geniş yaşam alanıyla birleştiren modelin iç mekânı da ilk kez ortaya çıktı.



Marka, yeni modeli "akıllı geniş yaşam alanına sahip SUV" olarak tanımlarken, SUV görünümünü MPV sınıfına yakın bir iç mekânla bir araya getirdiğini belirtiyor.

Marka, yeni modeli "akıllı geniş yaşam alanına sahip SUV" olarak tanımlarken, SUV görünümünü MPV sınıfına yakın bir iç mekânla bir araya getirdiğini belirtiyor.



Model, Xiaomi SU7 ve YU7 modellerinden farklı olarak tamamen elektrikli değil, EREV (Menzili Artırılmış Elektrikli Araç) versiyonuyla geliyor.

MPV BENZERİ YAŞAM ALANI SUNACAK Xiaomi'nin paylaştığı tanıtım görsellerinde aracın iç mekânı doğrudan gösterilmese de, kabin planını andıran şemalar dikkat çekiyor.



Şirket, N90'ın kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuk düzeniyle oldukça esnek bir yaşam alanı sunacağını ifade ediyor.



Buna göre iç mekân;



-Tek kişi için çalışma ofisine,



-İki kişi için kafeye,



-Üç kişi için toplantı odasına,



-Tüm aile için eğlence ve yaşam alanına dönüştürülebilecek şekilde tasarlandı.



Sızdırılan kabin görüntüleri de bu yaklaşımı doğruluyor.

DOĞA SEVERLERİN YENİ DİJİTAL SIĞINAĞI Sky Nomad N90'ın daha önce görüntülenen prototiplerinde tavana entegre çadır sistemi dikkat çekmişti.



Yeni tanıtım materyalleri de modelin açık hava yaşamına odaklandığını gösteriyor.



Katlanabilir iç mekân düzeni ve ikinci sırada görülen taşınabilir enerji istasyonları, kamp ve uzun yol kullanımını destekleyen donanımlar arasında yer alacak.



Sky Nomad N90, Xiaomi'nin bugüne kadar geliştirdiği en büyük otomobil olacak.



Modelin yaklaşık 5,3 metre uzunluğa ve 3,1 metrelik dingil mesafesine sahip olması bekleniyor.



Araç, 5 ve 7 koltuklu iki farklı oturma düzeniyle satışa sunulacak.

500 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL HEDEFLENİYOR N90, Xiaomi'nin ilk uzatılmış menzilli elektrikli (EREV) modeli olacak.



Gücünü ön bölümde yer alan 1,5 litrelik turbo benzinli menzil uzatıcı motordan alacak sistemde, tekerlekleri elektrik motorları hareket ettirecek.



Modelde çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi bulunması bekleniyor.



70 kWh'nin üzerinde batarya kapasitesine sahip olması beklenen SUV'un yalnızca elektrikle 400 ila 500 kilometre yol kat edebileceği, toplam sürüş menzilinin ise 1.500 kilometreyi aşacağı ifade ediliyor.

GELECEĞE GÜVENLİ YOLCULUK: AKILLI SUV’UN GÖRÜNMEZ KALKANI Paylaşılan tanıtım görsellerinde aracın tavanında yer alan LiDAR sensörü de dikkat çekiyor.



Bu donanım, Sky Nomad N90'ın Xiaomi'nin gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle donatılacağını gösteriyor.



Şirket, modelin resmi tanıtımına kadar yeni detaylar paylaşmayı sürdüreceğini açıkladı.

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