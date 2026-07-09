F-35 meselesi İsrail'in uykularını kaçırdı! Netanyahu, skandal önerisiyle ABD'ye gidiyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma ihtimalini gündeme taşıyacağı öne sürüldü. Tel Aviv yönetiminin, Ankara'nın F-35 alımını engellemek için girişimlerde bulunacağı, bunu başaramaması halinde ise Türkiye'ye ‘uçakların kabiliyeti sınırlandırılmış versiyonlarının verilmesini’ talep edeceği iddia edildi.
- İsrail güvenlik kabinesi, Salı akşamı yapılan toplantıda ABD ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi.
- Tel Aviv yönetimi, ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermemesi için çaba gösterirken, başarısız olması durumunda uçakların özelliklerinin düşürülmüş versiyonlarının verilmesi için çalışıyor.
- İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın uçakların teslimi öncesinde şartlar öne sürebileceğini savundu ve İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını belirtti.
- Bir başka İsrailli yetkili, anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını öne sürerek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'ye giderek Trump ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getireceğini iddia etti.
- İsrail, "niteliksel askeri üstünlüğünün (QME)" korunması mevzuatını kullanarak Kongre ile işbirliği yapıp Ankara-Washington arasındaki anlaşmayı bozmaya çalışacak.
- ABD silah transferlerine ilişkin mevzuata göre "niteliksel askeri üstünlük", İsrail'in Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye karşı askeri üstünlüğünü korumasını güvence altına almayı amaçlıyor.
- Başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceği sinyallerinin ardından buna karşı olduklarını dile getirdi ve Netanyahu ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yaptı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi 7 Temmuz Salı akşamı yapılan toplantıda, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi.
"F-35 VERİLECEKSE DÜŞÜK ÖZELLİKLİ VERSİYONLARI VERİLSİN"
ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Türkiye'ye verilmesi için çalışıyor. İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu.
İSRAİLLİ YETKİLİLER ENDİŞELİ
İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen İsrailli yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürerek "Bu uçağın pek çok versiyonu mevcut, biz de mümkün olduğunca bu süreci etkilemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Bir başka İsrailli yetkili ise anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını öne sürerek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "muhtemelen gelecek hafta" ABD'ye giderek Trump ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getireceğini iddia etti.
Öte yandan, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünün (QME)" korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapacağı aktarıldı.
ABD silah transferlerine ilişkin mevzuata göre "niteliksel askeri üstünlük", İsrail'in Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye karşı askeri üstünlüğünü korumasını güvence altına almayı amaçlıyor.
TEL AVİV YÖNETİMİNİN UYKULARINI KAÇIRIYOR
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi. Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yaptı.