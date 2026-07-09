Katılım bankalarının en yaygın finansman yöntemlerinden biri olan murâbaha, faizsiz bankacılık sistemiyle ilgilenenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşlemin gerçek bir ticaret sayılıp sayılmadığı, klasik banka kredilerinden hangi yönleriyle ayrıldığı ve İslami finans ilkeleri açısından nasıl değerlendirildiği merak ediliyor. Peki, Katılım bankalarındaki murâbaha gerçek bir alım satım sayılabilir mi?

Katılım bankacılığında kullanılan murâbaha yöntemi, konut, taşıt ve ticari mal alımlarında sıkça tercih edilen finansman modellerinden biri olarak öne çıkıyor. İşlemin temelinde mal alım satımı bulunurken, bankanın süreçteki rolü ve üstlendiği sorumluluklar murâbahayı klasik kredi uygulamalarından ayırıyor. Peki, katılım bankalarındaki murâbaha gerçekten bir alım satım işlemi olarak kabul edilebilir mi?

KATILIM BANKALARINDAKİ MURÂBAHA GERÇEK BİR ALIM SATIM SAYILABİLİR Mİ?

Katılım bankacılığında uygulanan murâbaha, müşterinin satın almak istediği malın banka tarafından önce satıcıdan satın alınması, ardından üzerine önceden belirlenmiş bir kâr payı eklenerek müşteriye vadeli satılması esasına dayanır. Bu yönüyle işlem, doğrudan nakit para kullandırılmasına değil, somut bir malın alım satımına dayanır.

Murâbahada banka yalnızca finansman sağlayan bir kurum olarak hareket etmez. Satış gerçekleşmeden önce malın mülkiyetini kendi üzerine alır ve kısa süreli de olsa o mala ilişkin ticari riskleri üstlenir. Malın hasar görmesi veya teslim sürecinde ortaya çıkabilecek riskler bu dönemde bankaya ait olduğundan, işlem klasik anlamda borç verme ilişkisinden ayrılır.

Murâbahanın faizli kredi olarak değil, ticari satış olarak değerlendirilmesindeki en önemli unsur bankanın mal üzerinde gerçek anlamda tasarruf sahibi olmasıdır. Banka, müşterinin talep ettiği ürünü önce kendi adına satın alır. Bu aşamadan sonra mal üzerindeki mülkiyet ve buna bağlı riskler bankaya geçer.

Katılım bankalarındaki murâbaha gerçek bir alım satım sayılabilir mi?

İslam hukukunda ticaretin geçerli sayılabilmesi için satıcının sattığı mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olması gerekir. Bu nedenle katılım bankalarının murâbaha işlemlerinde malı gerçekten satın alması ve ardından müşteriye devretmesi, işlemin şer'i açıdan geçerliliğinin temel şartlarından biri olarak kabul edilir.

MURÂBAHA İLE KLASİK BANKA KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Murâbaha ile klasik kredi ilk bakışta benzer görünse de hukuki yapı ve işlem mantığı bakımından önemli farklılıklar bulunur. Klasik bankacılıkta banka müşteriye doğrudan para kullandırır ve belirli bir süre sonunda ana para ile birlikte faiz tahsil eder.

Murâbahada ise banka müşteriye nakit ödeme yapmaz. Önce talep edilen malı satın alır, daha sonra bu malı önceden belirlenmiş satış bedeli üzerinden müşteriye devreder. Müşterinin ödediği tutar faiz değil, peşin alış fiyatı ile vadeli satış fiyatı arasındaki ticari kâr olarak değerlendirilir.

Katılım bankalarındaki murâbaha gerçek bir alım satım sayılabilir mi?

MURÂBAHANIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIR?

Katılım bankalarında gerçekleştirilen her işlemin murâbaha sayılabilmesi için belirli kurallara uyulması gerekir. Banka, malı satın almadan müşteriye satmamalı; satın alma işlemi gerçek anlamda gerçekleşmeli ve fatura ile mülkiyet banka adına düzenlenmelidir.

Bazı işlemlerde müşteriye vekâlet verilerek satın alma işlemi yaptırılabilir. Ancak bu durumda müşteri, malı kendi adına değil banka adına satın alır ve ödeme satıcıya banka tarafından yapılır.