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Haysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri

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Haysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri

Haysiyet dizisi çekim yerleri araştırılıyor. Kanal D'nin yeni yapımının ekran yolculuğuna başlamasının ardından hız kazandı. Mehmet ile Simay'ın farklı dünyalarını buluşturan hikayede kullanılan tarihi sokaklar ve mahalle atmosferi dikkat çekerken dizinin çekim yerleri de izleyicilerin merak ettiği başlıklar arasına girdi.

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Haysiyet, birbirinden farklı hayatlardan gelen Karlıova ve Tarman ailelerinin çatışmasını anlatıyor. Doğukan Güngör'ün Mehmet'i, Merih Öztürk'ün ise Simay'ı canlandırdığı yapımda İstanbul'un tarihi dokusu hikayenin önemli parçalarından biri olarak kullanılıyor.

HAYSİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Haysiyet dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin öne çıkan çekim noktalarından biri Fatih ilçesine bağlı Balat semti. Tarihi yapıları, renkli evleri ve dar sokaklarıyla bilinen Balat, özellikle Karlıova ailesinin yaşadığı çevrenin ve Mehmet'in dünyasının ekrana aktarılmasında kullanılan mekanlar arasında bulunuyor.

Haysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri
Başlık ResmiHaysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri

HAYSİYET DİZİSİ İSTANBUL'UN HANGİ SEMTİNDE ÇEKİLİYOR?

Haysiyet'in çekim mekanlarında İstanbul'un farklı sosyal ve ekonomik yaşamlarını karşı karşıya getiren bir yapı tercih ediliyor. Balat'ın mahalle kültürünü yansıtan sokakları, Karlıova ailesinin yaşamıyla bütünleşirken Tarman ailesinin daha varlıklı dünyasını anlatan sahnelerde farklı mekanlarda çekiliyor.

Haysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri
Başlık ResmiHaysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri

HAYSİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Haysiyet ekonomik imkanları ve değerleri birbirinden farklı iki ailenin yollarının kesişmesini konu alıyor. Geçimini nakliyecilik yaparak sağlayan Karlıova ailesinin en küçük oğlu Mehmet ile varlıklı Tarman ailesinin kızı Simay'ın karşılaşması, iki taraf arasındaki sınıf farkını ve geçmişten gelen gerilimleri yeniden gündeme getiriyor.

Birbirlerinin ailelerini ve içinde bulundukları dünyaları tam olarak tanımadan yakınlaşan Mehmet ile Simay'ın ilişkisi zamanla iki ailenin çatışmasının merkezine yerleşiyor. Hikaye, ikilinin aşkının yanı sıra aile bağlılığı, sınıf farkı, gurur ve haysiyet kavramları üzerinden ilerliyor. Mehmet'in ailesine olan bağlılığı ile kendi doğruları arasında kalması, Simay'ın ise kendisine çizilen hayatın dışına çıkma isteği dizinin çatışmalarını oluşturuyor.

Haysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri
Başlık ResmiHaysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri

HAYSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haysiyet'in oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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