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Dünya

ABD'den İsrail'e dev mühimmat paketi! 40 bin bomba ve savaş başlıkları

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ABD'den İsrail'e dev mühimmat paketi! 40 bin bomba ve savaş başlıkları

ABD yönetiminin, İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde mühimmat satmaya hazırlandığı iddia edildi. Paket kapsamında, İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan 40 bin adet ile 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının yer alması bekleniyor.

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ABD yönetiminin, İsrail'e 'yakın tarihin en büyük silah satışlarından birini' gerçekleştirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde mühimmat satışı için hazırlık yapıyor.

Haberde, ABD yönetiminin her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 bombasının İsrail'e satışına yeşil ışık yaktığı belirtildi. Aynı paket kapsamında 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.

RESMİ BİLDİRİM YAKIN ZAMANDA

ABD Kongresinde gayriresmi bildirimin yapıldığı, resmi bildirimin ise yakın zamanda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışı olacağı ve toplam bedelinin 2,8 milyar dolar olduğu vurgulandı.

İsrail'in özellikle Gazze'de defalarca kullandığı belirtilen MK-84 bombalarının, patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metal ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla bilindiği aktarıldı.

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ABD'DEN AÇIKLAMA

Haberde görüşüne yer verilen ve adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, "Tüm yurt dışı silah satışları uygun prosedürden geçmektedir. Henüz sonuçlanmamış satışlar hakkında yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

2025 yılında Trump yönetimi, Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e 2,04 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti. Söz konusu satış, Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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