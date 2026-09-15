Fed’in faiz kararı öncesi piyasalarda kritik saatlere girilirken, yatırımcıların gözü Fed Başkanı Warsh'dan gelecek mesajlara çevrildi. Ekonomist Necmettin Batırel ise olası faiz artışı sonrası altın için dikkat çeken seviyeleri işaret ederek yatırımcıları şaşırtacak bir senaryo ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalar hareketli bir sürece girdi. Altın fiyatları karar öncesinde yatay seyrini korurken, yatırımcıların gözü Fed’in faiz kararına ve Başkan Kevin Warsh’ın vereceği mesajlara çevrildi.

Türkiye Gazetesi yazarı Ekonomist Necmettin Batırel, TGRT Haber yayınında Fed kararı öncesinde piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batırel, mevcut beklentilerin Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi yönünde olduğunu belirterek, kararın ardından özellikle altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik yaşanabileceğini söyledi.

Fed kararı öncesi altın için çarpıcı tahmin: Gram altında 6.200 TL senaryosu! Düşüş kapıda...

PİYASALAR FAİZ ARTIRIMINA ODAKLANDI

Fed’in faiz kararına ilişkin beklentisini paylaşan Batırel, faiz artırım ihtimalinin yüzde 92,5 seviyesine çıktığını ifade etti. Fed’in kararında petrol fiyatlarının ve ABD’deki enflasyon görünümünün önemli rol oynayacağını belirten Batırel, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Fed kararı öncesi altın için çarpıcı tahmin: Gram altında 6.200 TL senaryosu! Düşüş kapıda...

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Batırel, faiz kararının ardından piyasaların asıl olarak Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlara odaklanacağını belirtti. Warsh’ın "verilere bağlı hareket edileceği" ve Fed’in bağımsızlığının korunacağı yönünde mesajlar verebileceğini değerlendiren Batırel, şahin bir tonun piyasalarda sert hareketlere neden olabileceğini ifade etti.

Fed kararı öncesi altın için çarpıcı tahmin: Gram altında 6.200 TL senaryosu! Düşüş kapıda...

ALTIN İÇİN KRİTİK SENARYO

Fed’in faiz kararı öncesinde altın yatırımcılarına da dikkat çeken bir uyarıda bulunan Batırel, faiz artışı ve Fed’den gelebilecek şahin mesajların altın üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının 4 bin 272 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Batırel, fiyatın 4 bin 100 ve 4 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini, hatta 4 bin doların altınının da görülebileceğini öne sürdü.

Fed kararı öncesi altın için çarpıcı tahmin: Gram altında 6.200 TL senaryosu! Düşüş kapıda...

Batırel, ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişe de dikkat çekerek, tahvil faizlerindeki artışın yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişime neden olabileceğini ve bunun altın üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Fed kararı öncesi altın için çarpıcı tahmin: Gram altında 6.200 TL senaryosu! Düşüş kapıda...

GRAM ALTINDA 6 BİN 200 LİRA SENARYOSU

Gram altına ilişkin tahminini de paylaşan Batırel, serbest piyasada yaklaşık 6 bin 650 lira seviyesinde bulunan 24 ayar gram altının 6 bin 400 liraya, hatta 6 bin 200 liraya kadar gerileyebileceğini söyledi.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN LİRAYA DÜŞEBİLİR

Çeyrek altın için de değerlendirmede bulunan Batırel, yaklaşık 10 bin 700 lira seviyesindeki çeyrek altının 10 bin lira seviyesine kadar düşebileceğini öne sürdü.

Batırel, söz konusu rakamların kesin bir fiyat öngörüsü olmadığını, mevcut piyasa koşulları ve Fed beklentileri üzerinden yaptığı değerlendirme olduğunu vurguladı.

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"ALTIN ALACAKLAR BEKLESİN"

Altın almak isteyen yatırımcılara da mesaj veren Batırel, Fed kararı öncesinde alım yapılmaması ve kararın ardından oluşacak fiyat hareketinin takip edilmesi gerektiğini savundu:

"Bence altın almayı düşünenler kesinlikle bu kararlarını ertelesinler. Eğer satmayı düşünenler satsınlar. Zira düşük fiyatlar alma imkanları var. Tabii bu bir risk. Biliyorsunuz para kazanmak için mutlaka bir risk üstlenmek lazım"

Fed’in faiz kararıyla birlikte Başkan Kevin Warsh’ın vereceği mesajlar, altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerin yönü açısından piyasaların yakın takibinde olacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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