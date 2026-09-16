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Teknoloji

Musk, yapay zekâ için hem uyardı hem dalga geçti: Dert etmeyin zaten öleceğiz

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Musk, yapay zekâ için hem uyardı hem dalga geçti: Dert etmeyin zaten öleceğiz

Yapay zekânın insanlığı yok edeceği iddiaları üzerine Elon Musk, “Günün birinde zaten hepimiz öleceğiz” dedi. Musk, yapay zekânın nükleer silah kullanma ihtimalini ise “düşünmek bile istemediğini” söyledi.

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Son dönemde hemen her ortamda duymaya alıştığımız “Yapay zekâ insanlığı yok edecek” iddialarına, dünyanın en zengin adamı Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’tan ilginç cevaplar geldi.

Yapay zekâdan kaynaklanan tehlikelerin ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulunan Musk, kendisine yöneltilen soruyu alaycı bir ifadeyle cevaplayarak, “Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz” dedi.

Musk, yapay zekâ için hem uyardı hem dalga geçti: Dert etmeyin zaten öleceğiz
Başlık ResmiMusk, yapay zekâ için hem uyardı hem dalga geçti: Dert etmeyin zaten öleceğiz
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Ancak Musk yapay zekâ konusunda şu uyarıları yapmaktan da geri durmadı:

Güvenlik konusunda daha fazla önlem alınmalı. Aksi hâlde yapay zekâ modellerinin gelişmesiyle riskler de beraberinde artacaktır.

Musk, yapay zekâ için hem uyardı hem dalga geçti: Dert etmeyin zaten öleceğiz
Başlık ResmiMusk, yapay zekâ için hem uyardı hem dalga geçti: Dert etmeyin zaten öleceğiz

Bana sık sık; yapay zekânın insanlık için nasıl bir tehdit oluşturabileceğini, soruyorlar. Cevabım gayet net ve basit: Yapay zekânın askerî sistemlerin kontrolünü ele geçirmesi, devamında bir nükleer silahın fırlatılması emrini vermesi kötü olur. Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorum.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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