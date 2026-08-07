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Ekonomi

Borsa’nın 7’nci sigorta şirketi! Gong, Quick Sigorta için çaldı

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Borsa’nın 7’nci sigorta şirketi! Gong, Quick Sigorta için çaldı

Halka arz sürecini tamamlayan Quick Sigorta, Borsa İstanbul’da dün düzenlenen gong töreniyle “QUICK” koduyla işlem görmeye başladı.

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Ömer Şen
ÖMER ŞEN

Ortak satışı yapılmadan, tamamen sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilen halka arzda paylar 76,60 TL’den yatırımcılara sunuldu. Yaklaşık 3,7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşan şirketin çıkarılmış sermayesi 481,6 milyon liraya yükselirken, halka açıklık oranı ise yüzde 10,03 olarak gerçekleşti.

Halka arzla birlikte yaklaşık 600 bin yeni yatırımcının ailelerine katıldığını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy elde edilen kaynağın teknoloji odaklı çözümler ve sürdürülebilir büyüme için kullanılacağını ifade etti.

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Özsoy, 12 yıl aradan sonra halka arz edilen ilk sigorta şirketi olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise, Borsa İstanbul’da işlem gören 7. sigorta şirketi olduklarını hatırlatarak “19 yıl sonra ilk kez bir hayat dışı sigorta şirketi Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Yatırımcılarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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