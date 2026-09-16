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Spor

Messi'nin milli takıma veda edeceği maç belli oldu

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Messi'nin milli takıma veda edeceği maç belli oldu

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in gelecek ay Benin ile yapacağı hazırlık maçında son defa sahaya çıkacak.

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Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires’te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Lionel Messi'yi de davet etti.

AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz."

Messinin milli takıma veda edeceği maç belli oldu
Başlık ResmiMessinin milli takıma veda edeceği maç belli oldu

UNUTULMAZ KARİYER

Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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