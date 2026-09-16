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Ekonomi

2027'de uygulanacak iletim ek ücreti belirlendi

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2027'de uygulanacak iletim ek ücreti belirlendi

EPDK, 2027'de uygulanacak iletim ek ücretini Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,7'si olarak belirledi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TARİFENİN BİNDE YEDİSİ OLACAK

Buna göre, 2027'de uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin yüzde 0,7'si (binde yedisi) olacak.

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İletim ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanacak ve takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

Karar, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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