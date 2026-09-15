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Ekonomi

Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta 12,9 milyar lira fazla verdi

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Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta 12,9 milyar lira fazla verdi

Bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 654,9 milyar lira, giderleri 1 trilyon 642,1 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece bütçede ağustosta 12,9 milyar lira fazla, ocak-ağustos döneminde 1 trilyon 308,1 milyar lira açık oluştu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,5 artarak, 1 trilyon 654 milyar 910 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 37,8 artışla 1 trilyon 642 milyar 58 milyon liraya ulaştı.

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AĞUSTOSTA FAZLA, OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE AÇIK

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla, 10 trilyon 854 milyar 652 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,8 yükselerek, 12 trilyon 162 milyar 740 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 12 milyar 852 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık verdi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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