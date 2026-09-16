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Amedspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

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Amedspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

Amedspor-Beşiktaş maçı biletleri için taraftarların bekleyişi sürüyor. Süper Lig'in 6. haftasında Diyarbakır'da oynanacak mücadele öncesinde biletlerin ne zaman satışa çıkacağı, fiyatların ne kadar olacağı ve nereden alınacağı merak ediliyor.

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Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasına kısa süre kala bilet satışları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihinin yanı sıra tribün fiyatları ve Passo üzerinden satış detaylarını da araştırıyor. Karşılaşmaya yönelik yoğun ilgi beklenirken gözler Amedspor'dan gelecek resmi bilet duyurusuna çevrildi.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Amedspor-Beşiktaş maçı için resmi satış duyurusu ve kesin fiyat listesi henüz açıklanmadı. Bilet fiyatları ve satış tarihi için Amedspor'un yapacağı açıklalar takip ediliyor.

Amedspor'un daha önce yaptığı bilgilendirmeye göre Diyarbakır Stadyumu'nun kullanılabilir kapasitesi 30 bin 481 olurken sezon başında 12 bin 923 kombine satıldı. Kulüp ayrıca güvenlik alanları, misafir tribünü ve diğer kontenjanlar nedeniyle stadın bütün kapasitesinin genel bilet satışına açılamadığını bildirdi.

Amedspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?
Başlık ResmiAmedspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Amedspor-Beşiktaş maçının biletlerinin satışa çıkacağı kesin tarih ve saat netleşmedi. Karşılaşmanın 20 Eylül Pazar günü oynanacak olması nedeniyle bilet satışına ilişkin duyurunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bilet almak isteyen taraftarların Amedspor'un resmi kanalları ile Passo'daki satış ekranını takip etmesi gerekiyor.

Amedspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?
Başlık ResmiAmedspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Amedspor-Beşiktaş maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleştirilecek karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı Diyarbakır'da ağırlayacak. Amedspor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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