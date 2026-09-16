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Müge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?

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Müge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?

6 yıl önce 16 yaşındayken Ankara’da sırra kadem basan Elif Merve Yılmaz’ın kayboluşuna dair iddialar, Müge Anlı’nın programına damga vurdu. Genç kızın ailesi, kızlarının arkadaş çevresinin ‘konumculuk’ adı altında tuzakla para topladığını iddia ederken, Mikail isimli kişinin paravan şirketle kara para akladığı iddia edildi. Şebekenin üyelerinden olduğu iddia edilen genç kızı son gören kişi taksici Ersin Solak’in çelişkili ifadeleri ise kafa karıştırdı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Elif Merve Yılmaz olayına ilişkin iddialar kafaları karıştırdı. Elif Merve Yılmaz 16 yaşındayken 25 Ocak 2021'de Ankara'da sırra kadem bastı. Genç kızın ailesi, programa başvurarak kızlarının bulunması için yardım istedi.

Elif'in annesi Esin Yılmaz, kızının kaybolmasında arkadaş çevresinin rolü olabileceğini öne sürerek, Elif'in Mikail, Bahar ve Ceyda isimli kişilerle yakın olduğunu ve bu çevrede "konumculuk" olarak adlandırılan bir yöntemle genç kızlar aracılığıyla tuzağa düşürülen kişilerden para alındığını iddia etti.

Müge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?
Başlık ResmiMüge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?

GİZLİ TANIKTAN PEŞ PEŞE İDDİALAR

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasına ilişkin tanık ifadeleri, programa damga vurdu. Mikail İpek'i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını ve bir süre birlikte çalıştığını belirten gizli tanık, canlı yayına bağlanarak taksici Ersin Solak hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Tanık, "Ersin bildiklerini anlatmıyor. Ersin orada 'B vitamini eksikliğim var, hatırlamıyorum' diye saçmalayıp duruyor. İzlerken çıldırıyorum. Haberi olmaması imkânsız” dedi. Taksici Ersin Solak'ın yalnızca bu ağa özel hizmet verdiğini iddia eden tanık, kızların gittikleri adreste herhangi bir sorun yaşamaları durumunda taksiciyi aradıklarını belirtti.

Müge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?
Başlık ResmiMüge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?

"MİKAİL, ERSİN'İ PARAMPARÇA EDER"

Tanık, "Kız konuma gittiğinde başı dara düşerse taksiciyi arar. Kız arayamayacak durumdaysa ve 15 dakika içinde çıkmazsa Mikail İpek bir şekilde Ersin'e ulaşır ve taksici hemen müdahale eder. Eğer müdahale etmezse Mikail, Ersin'i paramparça eder." şeklinde konuştu.

5 yıldır kayıp olan Elif Merve Yılmaz'ın dosyasına ilişkin araştırmalar sürerken, iddialar sonrası şüphe okları taksici Ersin Solak’a çevrildi. Taksici Solak ise gizli tanığın iddialarını reddetti. Ersin Solak'ın çelişkili ifadeleri ve "Hatırlamıyorum" savunması da şüpheleri artırdı.

"ULUS'A GÖTÜRDÜM"

Taksici Solak, Elif'i Seyranbağları tarafındaki adresten aldığını, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra genç kızla yeniden yola çıktığını ve daha sonra Ulus'a götürdüğünü anlattı. Solak genç kız kaybolduğu gece taksiciden kendisini bıraktığı yerde beklemesini istediğini, 45 dakika sonra ise "Abi ben gelmeyeceğim, Kızılay'dayım, sen durağa geç" şeklinde mesaj attığını öne sürdü.

Müge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?
Başlık ResmiMüge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?

Ulus'ta ise Elif'in yanına uzun boylu ve zayıf bir erkeğin geldiği, genç kızın ATM'den para çekerek bu kişiye verdiği ve ardından ikilinin taksiye bindiğini iddia etti.

HTS KARMAŞASI

Öte yandan HTS kayıtları yeniden gündeme geldi. Taksici Ersin Solak'ın önce Elif'in telefon numarasını bilmediğini söylemesi, daha sonra genç kızın gönderdiğini öne sürdüğü mesajı anlatması soru işaretlerine neden oldu.

Şüpheli isimler arasında yer alan Mikail İpek'in cezaevindeki kız arkadaşı olduğu belirtilen Ceyda'nın anne ve babasının iddiaları da çok konuşuldu. Program ekibinin ulaştığı aile, kızları Ceyda'nın yıllarca Mikail İpek tarafından şiddet, tehdit ve uyuşturucu kullanımı üzerinden baskı altında tutulduğunu öne sürdü.

Müge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?
Başlık ResmiMüge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?

"KAFASINA SİİLAH DAYADI"

Ceyda'nın babası, "Mikail kızımın kafasına silah dayadı, hamileyken sopayla dövdü. Eğer peşini bırakmasaydım benim kızım da Merve'nin akıbetine uğrayacaktı." iddiasında bulundu.

Ceyda'nın annesi, Mikail İpek ve babası Hacı İpek hakkında yeni iddialarda da bulundu. Anne, baba-oğlun paravan şirketler kurduğunu ve kızlardan elde edildiği öne sürülen paraların aklanması için gayrimenkul ve altın alındığını iddia etti.

Müge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?
Başlık ResmiMüge Anlı’ya damga vuran sır olay! Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif Merve Yılmaz’a ne oldu?

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi ise genç kıza ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Elif'in annesi Esin Yılmaz, kızının kaybolmasında arkadaş çevresinin rolü olabileceğini öne sürdü. Anne Yılmaz, Elif'in Mikail, Bahar ve Ceyda isimli kişilerle yakın olduğunu ve bu çevrede "konumculuk" olarak adlandırılan bir yöntemle para alındığını iddia etti. İddiaya göre Mikail, Ceyda ve Bahar'ın içinde bulunduğu arkadaş çevresi, erkeklerle sosyal medya veya farklı iletişim kanalları üzerinden tanışıyor, daha sonra belirlenen adreslere çağrılıyor ve burada para talep ediliyordu.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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