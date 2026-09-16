Tesla’nın direksiyonsuz ve pedalsız robotaksisi Cybercab, Austin’de normalde yaklaşık 10 dakika süren bir yolculuğu 70 dakikaya çıkardı. Uzun rotanın arkasında aracın otoyolları ve bazı demir yolu geçitlerini kullanamaması bulunuyor.

Tesla’nın eylül ayı başında Austin’de yolcu taşımaya başlayan Cybercab modeli, otonom sürüş sisteminin mevcut sınırlarını gösteren ilginç bir yolculukla gündeme geldi.

Bir yolcu, Austin’in kuzeyindeki bir bölgeden Cybercab çağırdı. Yaklaşık 8 kilometrelik güzergah, normal şartlarda otoyol kullanılarak 10 dakika civarında tamamlanabiliyor. Cybercab ise yolcusunu varış noktasına ulaştırabilmek için şehrin doğusuna ve güneyine doğru büyük bir sapma yaptı. Yol uzayınca yolculuğun tamamlanması 70 dakika sürdü.

Tesla’nın otonom taksisi uzun yolu kullandı: 10 dakikalık yol 70 dakikaya çıktı

CYBERCAB OTOYOLA ÇIKAMADIĞI İÇİN ŞEHRİ DOLAŞTI

Tesla’nın Austin’de yolcu taşıyan robotaksileri henüz otoyolları kullanmıyor. Cybercab’in güzergah üzerindeki hemzemin demir yolu geçitlerinden de kaçındığı belirtiliyor. Bu iki kısıtlama birleştiğinde araç, demir yolu hattına paralel biçimde ilerlemek zorunda kaldı. Cybercab ancak hattın üzerinden geçen bir köprüye ulaştıktan sonra karşıya geçebildi.

Tesla ise bu yolculuk veya robotaksilerin demir yolu geçitlerine yönelik politikası hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

YOLCU OTOMOBİLDE MAHSUR KALMADI

Yolcu, Reddit’te paylaştığı gönderiye esprili biçimde “Cybercab beni bir saat rehin tuttu” başlığını atsa da otomobilde gerçekten kilitli veya mahsur kalmadı.

Tesla uygulaması üzerinden robotaksi yolculuğunu istenilen anda sonlandırmak ve başka bir ulaşım aracı çağırmak mümkün. Bu nedenle olayın güvenlik arızasından çok rota planlama ve kullanıcı bilgilendirme sorunu olduğu görülüyor.

Tesla’nın otonom taksisi uzun yolu kullandı: 10 dakikalık yol 70 dakikaya çıktı

ÇAĞIRIRKEN ÜCRETİ GÖSTERİYOR AMA YOLU GÖSTERMİYOR

Tesla uygulamasının rezervasyon sırasında tahmini ücreti gösterdiği ancak tahmini yolculuk süresini belirtmediği aktarılıyor. Yolcu bu nedenle Cybercab’in otoyolu kullanmayacağını ve büyük bir sapma yapacağını araca bindikten sonra fark etti.

WAYMO OTOYOLLARDA SÜRÜCÜSÜZ YOLCULUK YAPABİLİYOR

Tesla’nın en büyük robotaksi rakibi Waymo, belirli bölgelerde tamamen sürücüsüz olarak otoyol yolculukları gerçekleştirebiliyor. Tesla ise kamera tabanlı sistemini şimdilik daha düşük hızlı şehir yollarında ve sınırları belirlenmiş bir coğrafi alanda çalıştırıyor.

Şehir içi yollar düşük hızlarda güvenlik açısından avantaj sağlasa da karşılık kavşaklar, yayalar, bisikletliler, park halindeki araçlar ve yol çalışmaları, otonom sistemlerin çok daha fazla değişkenle karşılaşmasına neden oluyor.

Tesla’nın otonom taksisi uzun yolu kullandı: 10 dakikalık yol 70 dakikaya çıktı

LİDAR SENSÖRÜ KULLANMIYOR

Cybercab, çevresini kameralar üzerinden algılıyor ve Tesla’nın yapay zekâ tabanlı otonom sürüş yazılımını kullanıyor. Waymo gibi rakiplerin aksine araçta LiDAR sensörü bulunmuyor.

Texas kayıtlarına göre eylül ayı başında Tesla’nın eyalette 420 otonom aracı bulunuyordu. Bunların 45’i Cybercab’den oluşuyordu.

CYBERCAB’İN YASAL UYGUNLUĞU İNCELENİYOR

Cybercab’in Austin’de hizmete başlamasıyla birlikte ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi de aracın sertifikasyon süreci hakkında inceleme başlattı.

NHTSA, geleneksel direksiyon, pedal ve ayna bulunmayan araçların mevcut federal güvenlik standartlarını nasıl karşıladığını araştırıyor. Kurum, Tesla’dan Cybercab’in hangi standartlara göre kendi kendine sertifikalandırıldığını ve geçici manuel kontrol donanımlarının süreçte kullanılıp kullanılmadığını açıklamasını istedi.

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