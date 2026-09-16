Türk turistler dikkat! Popüler tatil ülkesinde kurallar değişti: 10 yıl giriş yasağı var

GİRİŞTE PARA VE DÖNÜŞ BİLETİ SORULABİLİR

Tayland'a giriş yapan turistlerden seyahat şartlarını karşıladıklarını kanıtlamaları da istenebilecek.

FCDO'nun aktardığı kurallara göre yolculardan ülkede kalacakları süre için yeterli maddi kaynağa sahip olduklarını göstermeleri talep edilebilecek. Bu tutar kişi başına en az 10 bin, aile başına ise 20 bin Tayland bahtı olarak belirtiliyor.

Yetkililer ayrıca dönüş veya sonraki destinasyona seyahat biletinin gösterilmesini isteyebilecek. FCDO, gerekli kanıtları sunamadıkları için bazı İngiliz vatandaşlarının daha önce ülkeye girişlerinin reddedildiğini açıkladı.