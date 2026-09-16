Türk turistler dikkat! Popüler tatil ülkesinde kurallar değişti: 10 yıl giriş yasağı var
Tayland'ın 2024 yılında turizmi canlandırmak amacıyla genişlettiği vize muafiyeti uygulamasında yeni dönem başladı.
VİZESİZ KALIŞ SÜRESİ 30 GÜNE DÜŞTÜ
Yeni düzenlemeyle ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde Tayland'a vizesiz girmeye devam edebilecek ancak ülkede vizesiz kalabilecekleri süre 60 günden 30 güne düşürüldü.
Ülkede daha uzun süre kalmak isteyenlerin ise 30 güne kadar ek süre için uzatma başvurusu yapması gerekecek.
Vize muafiyeti uygulaması bundan böyle yalnızca turistik ziyaretleri kapsayacak. İş veya farklı amaçlarla Tayland'a gidecek kişilerin faaliyetlerine uygun vize kategorisine başvurması gerekecek.
KARA SINIRINDAN GİRİŞE DE SINIRLAMA
Yeni düzenlemeyle kara sınırlarından yapılan girişlere ilişkin kısıtlama da yeniden uygulanmaya başladı.
30 günlük vize muafiyetinden yararlanan yabancıların Tayland'a kara sınırından girişleri takvim yılı içerisinde iki kezle sınırlandırıldı. Brunei, Endonezya, Malezya ve Singapur vatandaşları ise bu sınırlamanın dışında tutuldu.
TÜRK VATANDAŞLARI DA LİSTEDE
Yeni uygulamadan etkilenen ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Düzenlemeyle Tayland'a vizesiz seyahat eden Türk vatandaşlarının 60 günlük kalış hakkı 30 güne düşürüldü.
Böylece Türk vatandaşları Tayland'a turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edecek ancak ülkede vizesiz kalabilecekleri süre yarı yarıya azalmış olacak.
10 YILA KADAR GİRİŞ YASAĞI
İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO), değişikliklerin ardından Tayland'a seyahat edecek vatandaşlarını kurallara uymaları konusunda uyardı.
Bakanlığın açıklamasına göre izin verilen kalış süresinin aşılması halinde günlük 500 Tayland bahtı, toplamda ise en fazla 20 bin baht para cezası uygulanabilecek.
Süreyi aşan yabancılar ayrıca gözaltına alınma, masrafları kendilerine ait olmak üzere sınır dışı edilme ve ihlalin durumuna göre 10 yıla kadar Tayland'a yeniden giriş yasağı riskiyle karşı karşıya kalabilecek.
GİRİŞTE PARA VE DÖNÜŞ BİLETİ SORULABİLİR
Tayland'a giriş yapan turistlerden seyahat şartlarını karşıladıklarını kanıtlamaları da istenebilecek.
FCDO'nun aktardığı kurallara göre yolculardan ülkede kalacakları süre için yeterli maddi kaynağa sahip olduklarını göstermeleri talep edilebilecek. Bu tutar kişi başına en az 10 bin, aile başına ise 20 bin Tayland bahtı olarak belirtiliyor.
Yetkililer ayrıca dönüş veya sonraki destinasyona seyahat biletinin gösterilmesini isteyebilecek. FCDO, gerekli kanıtları sunamadıkları için bazı İngiliz vatandaşlarının daha önce ülkeye girişlerinin reddedildiğini açıkladı.
TAYLAND NEDEN KURALLARI DEĞİŞTİRDİ?
Tayland, Covid-19 salgını sonrasında turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla 2024 yılında vize kurallarını gevşetmiş, vize muafiyetinden yararlanabilecek ülke sayısını artırırken azami kalış süresini de 60 güne çıkarmıştı.
Ancak Mirror'ın aktardığına göre ziyaretçi sayısındaki yükselişin ardından hükümet, uygulamanın bazı yabancılar tarafından amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle kuralları yeniden sıkılaştırma kararı aldı.
Özellikle vizesiz kalış süresini aşan ve turizm bölgelerinde gerekli izinler olmadan faaliyet gösteren yabancılar hükümetin gündemine geldi.