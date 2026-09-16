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Yaşam

İzmir'de 15 mahallede karantina! 40 gün sürecek, hayvan giriş- çıkışları durduruldu

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İzmir'de 15 mahallede karantina! 40 gün sürecek, hayvan giriş- çıkışları durduruldu

İzmir’de Yenikent Mahallesi'nde görülen mavi dil hastalığı sonrasında 15 mahalle 40 gün süreyle karantina altına alındı. Mahallelere hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken, hayvan sahiplerinin şüpheli durumlarda bilgilendirmede bulunmaları istendi.

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İzmir’in Bergama ilçesinde Yenikent Mahallesi'nde hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sonrasında Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

15 MAHALLEDE 40 GÜN KARANTİNA

Mahalle muhtarlarına gönderilen bilgilendirmede, Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğu bildirilerek, toplam 15 mahallede 40 gün süreyle karantina tedbiri uygulanacağı açıklandı.

İzmirde 15 mahallede karantina! 40 gün sürecek, hayvan giriş- çıkışları durduruldu
Başlık Resmiİzmirde 15 mahallede karantina! 40 gün sürecek, hayvan giriş- çıkışları durduruldu

Tedbirler kapsamında 15 mahalleye hayvan giriş ve çıkışlarının durdurulduğu bildirildi. Yapılan bilgilendirmede karantinanın amacının hastalığın diğer hayvanlara ve bölgelere yayılmasını önlemek olduğu belirtildi.

HANGİ MAHALLELERDE UYGULANACAK?

Karantina uygulanacak mahalleler ise şöyle sıralandı: Kurfallı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı, Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy, Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı, Zeytindağ, Sarıdere, Kazıkbağları.

İzmirde 15 mahallede karantina! 40 gün sürecek, hayvan giriş- çıkışları durduruldu
Başlık Resmiİzmirde 15 mahallede karantina! 40 gün sürecek, hayvan giriş- çıkışları durduruldu

HAYVAN SAHİPLERİ UYARILDI

Özellikle hayvan sahiplerinin izinsiz hayvan alım-satımı ve hayvan nakli yapmaması, hastalık şüphesi bulunan hayvanları ise vakit kaybetmeden ilgili tarım ve veterinerlik birimlerine bildirmesi gerektiği belirtildi.

40 gün sürecek karantina uygulamasının yayılım durumuna göre yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı, koyun, sığır ve keçi gibi geviş getiren hayvanlarda görülen, [Culicoides] türü tatarcık sineklerinin ısırmasıyla bulaşan viral bir enfeksiyondur. Hayvandan hayvana doğrudan temas, süt veya yün yoluyla geçmez. Sadece enfekte sineklerin kan emmesiyle taşınır. Hastalık koyunlar ve diğer geviş getiren hayvanlar için ölümcül olabilir, ancak bu durum hayvanın türüne ve yaşına göre değişir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirti NoBelirti / SemptomAçıklama / Detay
1Yüksek Ateş40–42 °C
2Ödem (Şişme)Dudak, burun, göz kapakları ve dilde ödem
3Siyanoz ve Dil ŞişmesiDilin morarıp/mavileşmesi ve bazen şişerek ağızdan dışarı sarkması
4AkıntılarAşırı salya akıntısı ve burun akıntısı
5Fiziksel ve Solunumsal GüçlükTopallık ve solunum güçlüğü
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bergama
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