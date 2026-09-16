"Anksiyetedendir" demişlerdi, gerçek daha ağır çıktı! Günde 100 kez kusan genç kız 38 kiloya düştü

İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Ella Rake, günde yaklaşık 100 kez kusmasına neden olan ağır gastroparezi hastalığının pençesinde hayat mücadelesi veriyor. Şikayetleri başlangıçta anksiyeteye bağlanan genç kadın, 16 yaşında mesanesinin işlevini kaybettiğini, yaklaşık 38 kiloya düştüğünü ve sık sık bayıldığını belirtiyor. Yaşadığı sağlık sorunlarının kalbini de tehdit etmesinden endişe eden genç kadın, yaşadığı zorlukları böyle anlatıyor.

İngiltere’de yaşayan Ella Rake'in hayatı, yıllardır devam eden sindirim ve bağırsak sorunlarının giderek ağırlaşmasıyla adeta kabusa döndü. Yiyeceklerin mideden normalden çok daha yavaş ilerlemesine neden olan şiddetli ‘gastroparezi’ ve bağırsakların hareketlerini etkileyen ‘kolon ataletine’ sahip olan Ella, artık günlük hayatını sürdüremeyecek hale geldi.

ANKSİYETE İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ AMA…

Ella'nın sağlık sorunları çocukluk dönemine kadar uzanıyor. Bağırsak ve mesane problemleri yaşamasına rağmen şikayetlerinin uzun süre irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya anksiyeteyle ilişkilendirildiğini belirten genç kadın, zamanla şiddetli karın ağrısı, kusma ve çok çabuk doyma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hatta bir dönem doktorların yaşadığı problemlerin yeme bozukluğundan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Kaynak:GoFundMe

MESANESİ İŞLEVİNİ KAYBETTİ

16 yaşında mesanesinin işlevini kaybetmesi üzerine kateter kullanmak zorunda kalan Ella'ya, 18 yaşında bağ dokusunu etkileyen hipermobil Ehlers-Danlos sendromu teşhisi konuldu. Bunun ardından yapılan incelemelerde şiddetli gastroparezi tespit edildi.

Mirror’un haberine göre, Ella'nın bağırsaklarını boşaltmasına yardımcı olmak amacıyla çeşitli tedaviler uygulandı. Rektumuna yerleştirilen bir tüpün sürekli tıkanması nedeniyle sorun yaşadığını belirten genç kadın, farklı ilaçlar ve pelvik taban egzersizlerinin de sonuç vermediğini söyledi. Beslenme tüpü denemesi ise kusma sırasında tüpün yerinden çıkması nedeniyle başarısız oldu.

GÜNDE 100 KEZ KUSTUĞU OLUYOR

Durumunun ağırlaştığı dönemlerde genç kızın günde 100 kez kadar kustuğu belirtiliyor. Şiddetli kusma nedeniyle vücudundaki potasyum seviyeleri de tehlikeli şekilde düşüyor. Potasyum düşüklüğünün kalp ritmi üzerinde ciddi etkiler oluşturabildiğini belirten Ella, zaman zaman hayati tehlike oluşturabilecek ritim bozuklukları yaşadığını söylüyor.

Anksiyetedendir demişlerdi, gerçek daha ağır çıktı! Günde 100 kez kusan genç kız 38 kiloya düştü

38 KİLOYA DÜŞTÜ

"Sağlığımla ilgili her şey giderek kötüye gidiyor” diyen genç kız, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 25 kilo verdiğini ve mevcut kilosunun 38'e kadar düştüğünü söylüyor. Midesinde tıkanıklık yaşadığını ve bir dönem yaklaşık altı ay boyunca dışkılayamadığını belirten Ella, kilo değişiminin midesinde sindirilmeden kalan yiyecek miktarına göre de büyük ölçüde değişebildiğini ifade ediyor.

Yüzlerce kez hastaneye kaldırıldığını belirten Ella, buna rağmen gerekli tedaviye ulaşmakta zorlandığını iddia ediyor. Böbrek sorunları nedeniyle sepsis ve akut böbrek yetmezliği de geçiren genç kadın, yaşadığı tüm sorunlara rağmen iyileşmek ve yeniden normal bir hayat kurmak istediğini söylüyor.

Veteriner olmayı hayal eden ancak sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye başlayamayan Ella'nın ailesi de tedavi için çözüm arıyor. Annesi Vicky Patmore, kızının özel tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla bir GoFundMe kampanyası başlatırken, kızının tedavisi için gelecek yardımları beklediğini belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası