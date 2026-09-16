Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Havacılıkta temiz yakıt hamlesi! Bakan Uraloğlu: Emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Havacılıkta temiz yakıt hamlesi! Bakan Uraloğlu: Emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefi hakkında açıklamada bulunarak "2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda yüzde 0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtı ile karbondioksit emisyonunu yüzde 5 oranında azaltmaktır." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık sektörünün karbon emisyonlarının azaltılmasında kritik öneme sahip sürdürülebilir havacılık yakıtına (SAF) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, SHGM tarafından duyurularak yürürlüğe giren Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı (SHT-SAF) ile Türkiye'nin havacılıkta düşük karbonlu dönüşüm sürecine önemli bir adım attığını belirtti.

Türkiye'nin bu alandaki hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımının yaygınlaştırılmasıyla havacılıkta çevresel etkilerin azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

Havacılıkta temiz yakıt hamlesi! Bakan Uraloğlu: Emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik
Başlık ResmiHavacılıkta temiz yakıt hamlesi! Bakan Uraloğlu: Emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik

Bakan Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefi hakkında açıklamada bulunarak "2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda yüzde 0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtı ile karbondioksit emisyonunu yüzde 5 oranında azaltmaktır." dedi.

MEVCUT UÇAKLARDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK GEREKTİRMİYOR

Sürdürülebilir havacılık yakıtının mevcut hava araçlarında herhangi bir teknik değişiklik gerektirmeden kullanılabildiğini belirten Uraloğlu, bu özelliğin sektör açısından önemli avantaj sağladığını söyledi.

Havacılıkta temiz yakıt hamlesi! Bakan Uraloğlu: Emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik
Başlık ResmiHavacılıkta temiz yakıt hamlesi! Bakan Uraloğlu: Emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik

Uraloğlu, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı, mevcut uçak motorlarında ilave teknoloji değişikliği gerektirmeden kullanılabiliyor. Böylece filoların yenilenmesini beklemeden karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

TİCARİ HAVACILIKTA EN GÜÇLÜ ALTERNATİFLERDEN BİRİ

Elektrikli ulaşım çözümlerinin birçok ulaşım modunda yaygınlaşmasına rağmen ticari havacılıkta mevcut teknolojiyle uygulanabilir olmadığını belirten Uraloğlu, batarya sistemlerinin ağırlığı ve enerji yoğunluğu nedeniyle uzun menzilli uçuşlarda sıvı yakıtların önemini koruduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Bugünkü teknolojiyle 50 ton yakıt tüketen uzun menzilli bir uçağın aynı uçuşu gerçekleştirebilmesi için yaklaşık 2 bin 500 ton batarya taşıması gerekiyor. Bu nedenle sürdürülebilir havacılık yakıtı, havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltacak en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Havacılıkta temiz yakıt hamlesi! Bakan Uraloğlu: Emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik
Başlık ResmiHavacılıkta temiz yakıt hamlesi! Bakan Uraloğlu: Emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik

TÜRKİYE'DE SAF ÜRETİM EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine yönelik çalışmaların kamu ve özel sektör iş birliğiyle hız kazandığını belirterek, farklı aşamalarda yürütülen yatırımlarla üretim ekosisteminin güçlendiğini ifade etti. Üretim, pilot tesis, fizibilite ve planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında bölgesel üretim ve teknoloji merkezlerinden biri olmasının hedeflendiğini söyledi.

ULUSLARARASI STANDARTLAR ESAS ALINIYOR

Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının yalnızca teknik standartları karşılamasının yeterli olmadığını belirterek üretim süreçlerinde uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerinin esas alındığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi gibi kriterler de gözetiliyor. Böylece çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturuluyor." dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİBER CASUSLARA MİT DARBESİ!
SİBER CASUSLARA MİT DARBESİ!
Özel sorgu ara yüzü ortaya çıktı, 5 gözaltı
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının paylaşımı gündemde
100 LİRAYI AŞACAK!
100 LİRAYI AŞACAK!
Akaryakıta bir büyük zam daha
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM'
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM'
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için olay iddia
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
İhtiyaç finansmanında son durum
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
"Herkesi yeniden şampiyonluğa inandırdı"
KANTİNLERDE YENİ DÖNEM!
KANTİNLERDE YENİ DÖNEM!
Liste uzadı, artık bu ürünler satılmayacak
'MÜTTEFİK KAYBETTİNİZ'
'MÜTTEFİK KAYBETTİNİZ'
İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'e ateş püskürdü
MÜGE ANLI’DA SIR OLAY!
MÜGE ANLI’DA SIR OLAY!
Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif nerede?
DÖNER BÖYLE SATILAMAYACAK!
DÖNER BÖYLE SATILAMAYACAK!
Bakanlık işletmelere süre tanıdı!
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
Emniyet'in havadaki gücü büyüyor
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
Erdoğan-Trump görüşmesine günler kala imza trafiği!
HEDEF 400 MİLYON AVRO
HEDEF 400 MİLYON AVRO
Yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor
'ÖZGÜR FİLİSTİN' KRİZİ!
'ÖZGÜR FİLİSTİN' KRİZİ!
Ünlü rapçiye destek yağdı! Sahneye çıkacak sanatçı kalmadı
TÜRK TURİSTLER DİKKAT!
TÜRK TURİSTLER DİKKAT!
Popüler tatil ülkesinde 10 yıllık giriş yasağı var
"BENİ TAŞIYAN ANNESİNİ DE ATAR"
Tuğyan'ın eski nişanlısından şoke eden sözler
ARDA'YI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
ARDA'YI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
Maçın ardından söyledikleri çok konuşuldu
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Baba asılı, çocukları cansız halde bulunmuştu
SAVCI, HIRSIZIN PEŞİNDE
SAVCI, HIRSIZIN PEŞİNDE
Kozinoğlu’nun ölümüne başka bir gözle bakmak gerekiyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Başakşehir'de Nuri Şahin kararı: Başkan Gümüşdağ bizzat açıkladı
Başakşehir'de Nuri Şahin kararı: Başkan bizzat açıkladı
Kaydet
"Anksiyetedendir" demişlerdi, gerçek daha ağır çıktı!
Kaydet
Türkiye'de ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu
Türkiye'de ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.