Başakşehir'de Nuri Şahin kararı: Başkan Gümüşdağ bizzat açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in takımdaki geleceği hakkında toplantı yapıldı. 38 yaşındaki hocayla ilgili son duruma dair Başkan Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.

Avrupa kupalarına erken veda eden Başakşehir, Süper Lig'de de istediği sonuçları elde edemedi. Turuncu lacivertliler, 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 5-0'lık yenilginin ardından Başakşehir yönetimi, teknik direktör Nuri Şahin'in geleceği için toplandı.

Başakşehir, Süper Lig'de 5 maç sonunda topladığı 4 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

"KARDEŞİM, YOL ARKADAŞIM"

Toplantı sonrası TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, “Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5'inci haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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