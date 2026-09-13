Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Gift Orban hat-trick yaptı, Amedspor 5 golle kazandı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gift Orban hat-trick yaptı, Amedspor 5 golle kazandı!

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in beşinci haftasında Gift Orban'ın hat-trick yaptığı maçta Başakşehir'i 5-0'lık skorla mağlup ederek ligdeki puanını 10'a çıkardı. Diyarbakır ekibinin Nijeryalı santrforu Gift Orban, ligde çıktığı 5 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbul Başakşehir takımları karşı karşıya geldi.

DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amedpsor 5-0'lık skorla kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Emin Bayram kendi kalesine, 52, 56 ve 75. dakikalarda Gift Orban ve 84. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

AMEDSPOR PUANINI 10 YAPTI

Bu skorla ligdeki üçüncü galibiyetini elde eden Amedspor, puanını 10'a yükseltti. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir ise 4 puanda kaldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray tek attı, üç aldı: Aslan zirveyi bırakmadı
SPOR

Galatasaray tek attı, üç aldı: Aslan zirveyi bırakmadı
Amedspor - Başakşehir
Başlık ResmiAmedspor - Başakşehir

GİFT ORBAN'DAN 7 GOLLÜK KATKI

Diyarbakır ekibinin Nijeryalı santrforu Gift Orban, ligde çıktığı 5 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

BİR SONRAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Amedspor - Başakşehir
Başlık ResmiAmedspor - Başakşehir

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kalecisi Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanundan dışarı çıktı.

36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.

45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzuklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Amedspor - Başakşehir
Başlık ResmiAmedspor - Başakşehir

52. dakikada Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

56. Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Krasnic, topu Orban'a gönderdi. Orban, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

75. dakikada yeşil kırmızılılar 4. golü buldu. Kontra atakta kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya pozisyonda Krasnic'in pasıyla topla buluşan Orban, boş kaleye topu gönderdi.

84. dakikada Raveloson'un pasıyla topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Mücadele 5-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SENARİSTLER İFADE VERECEK
SENARİSTLER İFADE VERECEK
Kozinoğlu soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi Pusu' detayı
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
Galatasaray tek attı, üç aldı
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
İsrail-GKRY hattında dikkat çeken operasyon
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
Orban hat-trick yaptı, Amedspor farklı kazandı
"GÖRMEZDEN GELMEK ZOR"
İsrail basınından Erdoğan itirafı!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
"SAMSUN'A MÜJDELERLE GELDİM"
17 milyar TL'lik dev sağlık tesisi resmen açıldı
"HEMEN HAYATA GEÇİRİLMELİ"
Türkiye ve Suriye'den kritik mesajlar
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
Geminin altına zulalanan 350 kilo zehir...
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
G.Saray derbisinde takımın başında olabilir
NÜFUSUNU 235'E KATLADI
NÜFUSUNU 235'E KATLADI
1.700 kişilik ilçeye 400 bin ziyaretçi geldi
18 GÜNLÜK SEFERDE KEŞFEDİLDİ
18 GÜNLÜK SEFERDE KEŞFEDİLDİ
Tonlarca altın fışkıran yatağın değerine paha biçilemiyor
"KIRIKKALE'DEN YOLA ÇIKARDIK"
Bir kente daha 'hızlı tren' müjdesi! Uraloğlu duyurdu
GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI
GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI
'Başkomiserim' dedi, kameraya yakalandı!
YUNAN BASINI ATEŞ PÜSKÜRDÜ
YUNAN BASINI ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Miçotakis Meis'ten Türkiye'yi hedef aldı!
"GOL VE ASİSTLERLE DÖNECEK"
Eski hocası, Fenerbahçe’nin 23'lük yıldızını anlattı
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
VAHŞETTE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!
VAHŞETTE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!
Vali Hatipoğlu, soruşturmadaki son durumu açıkladı
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
Suriye'de Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul'da peş peşe şüpheli ölümler! Biri surlarda diğeri boş arazide bulundu
İstanbul'da peş peşe şüpheli ölümler!
Kaydet
Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Cezaevi'nde yangın! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Kaydet
Beykoz'da büyük operasyon! Araçlardan 409 kilo 600 gram skunk çıktı
Beykoz'da operasyon: Araçlardan 409 kilo 600 gram skunk çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.