Gift Orban hat-trick yaptı, Amedspor 5 golle kazandı!

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in beşinci haftasında Gift Orban'ın hat-trick yaptığı maçta Başakşehir'i 5-0'lık skorla mağlup ederek ligdeki puanını 10'a çıkardı. Diyarbakır ekibinin Nijeryalı santrforu Gift Orban, ligde çıktığı 5 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbul Başakşehir takımları karşı karşıya geldi.

DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amedpsor 5-0'lık skorla kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Emin Bayram kendi kalesine, 52, 56 ve 75. dakikalarda Gift Orban ve 84. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

AMEDSPOR PUANINI 10 YAPTI

Bu skorla ligdeki üçüncü galibiyetini elde eden Amedspor, puanını 10'a yükseltti. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir ise 4 puanda kaldı.

Amedspor - Başakşehir

GİFT ORBAN'DAN 7 GOLLÜK KATKI

Diyarbakır ekibinin Nijeryalı santrforu Gift Orban, ligde çıktığı 5 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

BİR SONRAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Amedspor - Başakşehir

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kalecisi Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanundan dışarı çıktı.

36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.

45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzuklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Amedspor - Başakşehir

52. dakikada Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

56. Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Krasnic, topu Orban'a gönderdi. Orban, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

75. dakikada yeşil kırmızılılar 4. golü buldu. Kontra atakta kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya pozisyonda Krasnic'in pasıyla topla buluşan Orban, boş kaleye topu gönderdi.

84. dakikada Raveloson'un pasıyla topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Mücadele 5-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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