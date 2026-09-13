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İstanbul'da peş peşe şüpheli ölümler! Biri surlarda diğeri boş arazide bulundu

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İstanbul'da peş peşe şüpheli ölümler! Biri surlarda diğeri boş arazide bulundu

İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde iki ceset bulundu. 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı boş arazide, 40 yaşındaki İsa Çam ise surların içinde bulundu. Cesetler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede, cesedin Eray Deniz Sarı'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

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Öte yandan Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde cesedin İsa Çam'a (40) ait olduğu anlaşıldı.

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Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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