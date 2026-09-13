Trump'tan İran için Venezuela modeli sinyali: "Petrolü elimizde tutabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunarak, Venezuela'daki petrol anlaşmasına benzer bir senaryonun İran'da da yaşanabileceğini söyledi. Trump, ABD'nin İran'da kalıp petrol rezervlerini kontrol etme kararı almaması halinde bölgeden çekileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyarette bulunduğu İrlanda'da İran ile yaşanan gerilim ve askeri sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Trump, ABD'nin İran'da kalarak bölgedeki petrol rezervlerini kontrol altına alabileceğini söyledi. İran'daki savaşın kısa sürede sona erebileceğine yönelik açıklamalarını yineleyen Trump, çatışmaların büyük ihtimalle kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimlerin ardından biteceğini savundu.

İran ile yalnızca "doğru bir anlaşma" yapacağını ve "faydasız" bir uzlaşıya yanaşmayacağını belirten Trump, Tahran yönetiminin barış müzakereleri için kendilerini aralıksız aradığını öne sürdü.

VENEZUELA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin ağustos ayında Venezuela ile vardığı petrol anlaşmasına değinen Trump, İran için de benzer bir senaryoya işaret etti.

Trump, "Venezuela'da olduğu gibi burada kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek nihayetinde İran'dan çekileceğiz" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Venezuela petrolünden elde edilen gelirlerin İran'daki savaş maliyetini defalarca karşıladığını iddia etti.

Tahran hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda ise ABD ile temas kurulduğu yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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