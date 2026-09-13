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3. Sayfa

Elazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı

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Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin, cinayete kurban gittiğine ilişkin yeni detaylar sonrası soruşturma sürerken, Vali Numan Hatipoğlu son durumu açıkladı. Hatipoğlu “Burada çok vahşice işlenmiş bir cinayet var. 1 kişi tutuklandı. Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız" dedi.

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden, otopside vücutlarında kurşun izine rastlanan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cinayetine ilişkin Vali Numan Hatipoğlu’ndan bir açıklama geldi.

Elazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı
Başlık ResmiElazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı

"BÜYÜK ORANDA OLAY AYDINLATILDI"

Vali Hatipoğlu “Şu an itibarıyla 1 kişi tutuklandı. Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin emniyet, jandarma ve savcılarımız bu konuyla ilgili üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız" dedi.

Elazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı
Başlık ResmiElazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı
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“VAHŞİCE İŞLENMİŞ BİR CİNAYET”

Üykü ailesinin taziye evini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Vali Hatipoğlu, şöyle konuştu:

Burada çok vahşice işlenmiş bir cinayet var. Önce yangın olduğu değerlendirilmişti ardından da maalesef yaşlı iki vatandaşımızın önce öldürüldükleri ve ardından yangın çıkarıldığı ortaya çıktı. Jandarma, emniyet ve savcılarımızın koordinesinde çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatmaya ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar. Bu menfur cinayeti lanetliyorum. Ülkemizde ve bölgemizde benzer olayların olmaması için çok daha fazlasıyla gayret gösterileceğinin bilinmesini arzu ediyorum. Hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Elazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı
Başlık ResmiElazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde yaşayan 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Hayriye Üykü (72) çiftinin evinde yangın çıkmış, yaşlı çift yangında hayatını kaybetmişti. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılmıştı.

Elazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı
Başlık ResmiElazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edilmişti. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilmişti.

Yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların da kayıp olduğu öğrenilmişti. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden H.Ç., tutuklanırken, S.B.'ye adli kontrol kararı verilmiş, F.A. ise serbest bırakılmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ
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