Yaşlı çifti öldürüp yakmışlardı... Elazığ'daki vahşetin detayları ortaya çıktı

Elazığ’da 79 yaşındaki Ağa Üykü ile 72 yaşındaki eşi Hayriye Üykü’nün silahla öldürüldükten sonra evlerinin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yangın ihbarıyla ortaya çıkan vahşette, evden altın ve değerli eşyaların da kaybolduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken, şüphelinin kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Korkunç olay 3 gün önce Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Hayriye Üykü (72) çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ÖLDÜRÜP ATEŞE VERMİŞLER

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Yaşlı çifti öldürüp yakmışlardı... Elazığdaki vahşetin detayları ortaya çıktı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç., bugün Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaşlı çifti öldürüp yakmışlardı... Elazığdaki vahşetin detayları ortaya çıktı

KAÇARKEN YAKALANMIŞ

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden S.B.'ye adli kontrol kararı verilirken F.A.'nın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Yaşlı çifti öldürüp yakmışlardı... Elazığdaki vahşetin detayları ortaya çıktı

Öte yandan, tutuklanan şüpheli H.Ç.'nin yan mezrada yaşadığı, olay günü sabah 04.50 uçağıyla İstanbul'a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak getirildiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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