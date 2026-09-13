Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Her 3 büyük mükelleften 1’i incelemede! Lüks yaşam da vergi radarında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Her 3 büyük mükelleften 1’i incelemede! Lüks yaşam da vergi radarında

Vergi Denetim Kurulu, denetimlerde ağırlığı büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere verdi. Bu yıl her 3 büyük mükelleften 1’i incelemeye alınırken, lüks yaşamı ile ödediği vergi arasında uyumsuzluk bulunan kişiler de mercek altına alındı. Gözetim programı kapsamında matrah artışı 48,7 milyar liraya ulaştı. Konuyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mükelleflerimizi, vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından yürütülen vergi denetimleri yüksek gelir grubundaki kişilere odaklanmaya devam ediyor.

Vergi incelemesi, izaha davet, gözetim gibi farklı denetim metodolojileri kullanılarak, bu kesimlerin vergisel sorumluluklarını doğru şekilde yerine getirmeleri temin ediliyor.

Başkanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, bu yıl büyük ölçeğe sahip mükelleflerin yüzde 31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu da neredeyse her 3 büyük mükelleften 1’inin inceleme altında olduğunu gösterdi. Büyük mükelleflere yönelik söz konusu oran, geçmiş yıllarda yüzde 11 civarındaydı.

Bu oran bu yıl için orta ölçekli mükelleflerde yüzde 7,3'te ve küçük ölçekli mükelleflerde yüzde 1,1'de kaldı. Orta ölçekli mükelleflerin denetiminde izaha davet, küçük ölçekli mükelleflerde ise uyarı maksatlı gözetim gibi uygulamalar tercih ediliyor.

Ayrıca Başkanlık, bu yıl yüksek gelir grubunda yer alan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanlarını doğru şekilde vermeleri için 2'nci Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nı başlattı. Bu program kapsamında, mükellefler tarafından artırılan matrah 48,7 milyar liraya ulaştı. Programla, gözetim kapsamına alınarak yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen mükellef sayısı da 16 bin 307 oldu. Çalışma kapsamında, bu mükellefler iki ayrı gruba ayrıldı.

Birinci grupta yer alan kişilerin Türkiye'nin ölçek bakımından en büyük 42 bin firmasında ortaklığı bulunduğu görülürken gelir vergisi tutarlarının risk analizi ile tespit edilen kazançlarıyla uyuşmadığı saptandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi
EKONOMİ

Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek: Esnafa kredi müjdesi

İkinci grupta ise herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmamakla beraber sergilediği lüks yaşam ile ödediği vergiler uyuşmayan kişiler yer aldı.

İLK KEZ BEYANNAME VERDİLER

Gözetim kapsamına alınan yaklaşık 7 bin mükellefin, geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı da belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmı gözetim çalışması sonucunda ilk kez beyanname vererek, gelirlerini beyan etti.

Bu kapsamda gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar liraya, bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yapılan vergi kesintisi matrahındaki artış 4,2 milyar liraya, ortak oldukları şirketlerin kurumlar vergisi matrahındaki artış da 33,9 milyar liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Başlık ResmiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

ŞİMŞEK'TEN GÖNÜLLÜ UYUM VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, teknolojinin etkin kullanılmasıyla vergi denetim kapasitesinin önemli ölçüde güçlendiğini belirterek, "Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi, büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi, vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Editör : GÜNCE NUR İNCE | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
Gösterişli şov sonrası soruşturma genişletildi
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
Ders zili çalmadan güvenlik seferberliği başladı
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
Şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi
BAKANLIK YAKIN TAKİPTE!
BAKANLIK YAKIN TAKİPTE!
Her 3 büyük mükelleften 1’i incelemede
FİLM GİBİ OPERASYON
FİLM GİBİ OPERASYON
Brezilya'dan gemi zulasında sokulacaktı
ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA!
ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA!
Kayıp bebeğe dair tek bir iz bulundu, baba gözaltında
"EN BÜYÜK ENDİŞEM..."
Gençlere ve ailelere kritik uyarılar
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı’nın masasındaki son anket!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
BU OKULDA HERKES İKİZ
BU OKULDA HERKES İKİZ
Aynı sırada oturuyorlar, öğretmenleri de karıştırıyor
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
Ankara detayına dikkat çektiler
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
Altın, petrol, buğday... Hangi emtia nasıl etkilendi?
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
İran'ın hedefinde Mekke İttifakı var
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
İstanbul'u bırakıp köye döndü, 5 yılda üretimi katladı
BU YILIN YOL HARİTASINI AÇIKLADI!
BU YILIN YOL HARİTASINI AÇIKLADI!
Bakan Tekin'den önemli mesajlar
20 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ!
20 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ!
En yakın arkadaşı öz kardeşi çıktı
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
Bankalar açıkladı, işte aylık ödeme tutarları…
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
Bağışları sadece kumara yatırmamış
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Çorum'da feci kaza! Bahçesindeki kuru otlar canına mâl oldu
Çorum'da feci kaza! Bahçesindeki kuru otlar canına mâl oldu
Kaydet
Kiralık konut başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'daki kiralık TOKİ konutlarının örnekleri paylaşıldı
Kiralık konut başvurusu nasıl yapılır?
Kaydet
Sivas’ta sır olay! Kayıp Büşra bebeğin annesinden kan donduran iddia, tek bir iz bulundu, baba gözaltında
Kayıp bebeğin annesinden kan donduran iddia!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.