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Kiralık konut başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'daki kiralık TOKİ konutlarının örnekleri paylaşıldı

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Kiralık konut başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'daki kiralık TOKİ konutlarının örnekleri paylaşıldı

Bakan Kurum, İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ve başvuruları yarın başlayacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini paylaştı. Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026'da ilk etapta 1071 konutun teslimi yapılacak. Toplamda 15 bin konut kiralanacak.Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026'da ilk etapta 1071 konutun teslimi yapılacak. Toplamda 15 bin konut kiralanacak. Peki, Kiralık konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ kiralık konut başvurusu ücretli mi?

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İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde ilk evlerin görüntüleri ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir’deki örnek daireleri paylaşarak vatandaşlara konutların nasıl olacağını gösterdi.

Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak.

Kiralık konut başvurusu nasıl yapılır? İstanbuldaki kiralık TOKİ konutlarının örnekleri paylaşıldı
Başlık ResmiKiralık konut başvurusu nasıl yapılır? İstanbuldaki kiralık TOKİ konutlarının örnekleri paylaşıldı

Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Evli olmak. En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lira üst sınırını aşmaması gerekiyor.

Kiralık konut başvurusu nasıl yapılır? İstanbuldaki kiralık TOKİ konutlarının örnekleri paylaşıldı
Başlık ResmiKiralık konut başvurusu nasıl yapılır? İstanbuldaki kiralık TOKİ konutlarının örnekleri paylaşıldı

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet üzerinden 14-25 Eylül'de alınacak. Yine vatandaşlarımız başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut/İşyeri Başvuru" menüsünde görebilecek. Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek.Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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