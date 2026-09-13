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3. Sayfa

Çorum'da feci kaza! Bahçesindeki kuru otlar canına mâl oldu

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinin bahçesindeki kuru otları yakan kişi Paşa Bağuç adlı adam alevlerin içinde kalarak hayatını yitirdi.

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Çorum'un Terzili köyünde yaşayan Paşa Bağuç (81) adlı adam evinin bahçesindeki kuru otları tutuşturdu.

Çıkardığı yangını kontrol edemeyen adam alevlerin içinde kaldı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde alevin içinde kalan Bağuç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bağuç'un cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın ise Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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