Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Kırtasiye denetimlerinde 182,5 milyon TL yaptırım: Bakan Bolat'tan 'güvenli ürün' vurgusu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kırtasiye denetimlerinde 182,5 milyon TL yaptırım: Bakan Bolat'tan 'güvenli ürün' vurgusu

Bakan Bolat, ağustos boyunca ve eylülün ilk 10 gününde toplam 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi. Bolat, "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde, hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklamasında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasa düzenini tesis etmek amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimleri ülke genelinde yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Bolat, "Ağustos boyunca ve eylülün ilk 10 gününde, fiyat etiketi ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimiz kapsamında, toplam 33 bin 182 firma denetlenmiş, 5 milyon 952 bin ürün incelenmiş ve toplam 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulanmıştır. Kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk açısından denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde, hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Başlık ResmiTicaret Bakanı Ömer Bolat

Bolat, denetimleri yıl boyunca sürdüreceklerini, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlayacaklarını vurguladı. Bakanlık olarak piyasa düzeninin korunması, tüketicilerin haklarının güvence altına alınması ve haksız ticari uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla sahadaki denetimleri kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu vesileyle 2026-2027 eğitim öğretim yılının, başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın sağlık, huzur ve güven içerisinde başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum."

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul
EKONOMİ

İstanbul'da okul öncesi kırtasiye denetimi! 1 milyon lira ceza


Editör : GÜNCE NUR İNCE | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"SAMSUN'A MÜJDELERLE GELDİM"
17 milyar TL'lik dev sağlık tesisi resmen açıldı
"HEMEN HAYATA GEÇİRİLMELİ"
Türkiye ve Suriye'den kritik mesajlar
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
Geminin altına zulalanan 350 kilo zehir...
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
'DÖNÜLEMEZ BİR YOLA GİRİLDİ'
'DÖNÜLEMEZ BİR YOLA GİRİLDİ'
Semih Yalçın'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
Gösterişli şov sonrası soruşturma genişletildi
"GOL VE ASİSTLERLE DÖNECEK"
Eski hocası, Fenerbahçe’nin 23'lük yıldızını anlattı
VAHŞETTE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!
VAHŞETTE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!
Vali Hatipoğlu, soruşturmadaki son durumu açıkladı
RUMELİ HİSARI İSYAN ETTİRDİ
RUMELİ HİSARI İSYAN ETTİRDİ
6,5 yıldır süren şantiyede konfederasyondan çağrı
METEOROLOJİ TARİH VERDİ!
METEOROLOJİ TARİH VERDİ!
Hava tersine dönüyor! Sıcaklık 8 derece düşecek
ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA!
ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA!
Kayıp bebeğe dair tek bir iz bulundu, baba gözaltında
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
Ders zili çalmadan güvenlik seferberliği başladı
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
Suriye'de Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu
BAKANLIK YAKIN TAKİPTE!
BAKANLIK YAKIN TAKİPTE!
Her 3 büyük mükelleften 1’i incelemede
ŞÜPHELİ HESAPLAR İNCELENECEK
ŞÜPHELİ HESAPLAR İNCELENECEK
Savcılıktan yanıltıcı paylaşımlara soruşturma
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
İstanbul'u bırakıp köye döndü, 5 yılda üretimi katladı
"EN BÜYÜK ENDİŞEM..."
Gençlere ve ailelere kritik uyarılar
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı’nın masasındaki son anket!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
Şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Onun formülü kimsede yok! 36 yıldır ürettiği kolonyayı bir kere alan ikinciyi sipariş veriyor
Onun formülü kimsede yok! 36 yıldır ürettiği kolonyayı bir kere alan ikinciyi sipariş veriyor
Kaydet
Boris Johnson'ın treni Rus dron saldırısının hedefi oldu!
Boris Johnson'ın treni Rus dron saldırısının hedefi oldu!
Kaydet
Elazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor! Vali Hatipoğlu konuştu: Vahşice işlenmiş bir cinayet, büyük oranda olay aydınlatıldı
Elazığ’daki vahşette düğüm çözülüyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.