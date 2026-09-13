Boris Johnson'ın treni Rus dron saldırısının hedefi oldu!

İngiltere'nin eski Başbakanı Johnson da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dron saldırılarından etkilendi. Johnson'ın bulunduğu tren, Polonya sınırı yakınlarında Rus dronlarının aynı demir yolu hattını hedef almasının ardından durduruldu.

İngiltere'nin eski Başbakanı Johnson'ın da bulunduğu tren, Ukrayna'da Rus dron saldırılarının hedef aldığı demir yolu hattında durduruldu. Polonya sınırı yakınlarında verilen alarmın ardından trendeki yolcuların bir bölümü tahliye edilirken Johnson'ın zarar görmediği açıklandı.

İngiliz basınına göre Johnson, Kiev'de düzenlenen 2026 Yalta Avrupa Stratejisi Yıllık Toplantısı'nın ardından trenle seyahat ediyordu. Johnson'ın bulunduğu tren, yakınlardaki Rus dron saldırıları nedeniyle sabah saat 05.00 sıralarında durduruldu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Aynı demir yolu hattında meydana gelen saldırının ardından güvenlik önlemleri devreye alındı. Johnson'ın bulunduğu trenin bir bölümündeki yolcular tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi.

Johnson'ın saldırılardan zarar görmediği belirtildi. Trende Almanya Başbakanı Merz'in dış politika ve güvenlik danışmanı Sautter de bulunuyordu.

Johnson'ın bulunduğu trenin doğrudan vurulduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

KİEV'DEKİ TOPLANTIYA KATILMIŞTI

Johnson ve beraberindeki Batılı isimler, Kiev'de düzenlenen 2026 Yalta Avrupa Stratejisi Yıllık Toplantısı'na katılmıştı.

Rus bağımsız haber kuruluşu Agentstvo, saldırının Avrupalı siyasetçi ve diplomatların bulunduğu özel trenin güzergahını da etkilediğini yazdı.

Öte yandan aynı hat üzerinde seyreden ve 206 kişiyi taşıyan Kiev-Varşova treninin lokomotifine dron isabet etti. Saldırının ardından yolcular tahliye edilirken bölgedeki diğer tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

206 kişinin bulunduğu trende yaralanan olmadı. Saldırı öncesinde izleme ekipleri tren personelini yaklaşan tehdit konusunda uyardı.

Aynı saldırıda Ukrayna ile Polonya arasındaki önemli geçiş noktalarından Yahodyn-Dorohusk sınır kapısı yakınındaki altyapı da hedef alındı. Düşen dron enkazı yakındaki bir benzin istasyonunda yangına yol açarken park halindeki bazı kamyonlar da zarar gördü.

Hava saldırısı alarmıyla birlikte sınır geçişleri geçici olarak durduruldu. Tehlikenin geçmesinin ardından Yahodyn-Dorohusk sınır kapısı yeniden normal işleyişine döndü.

UKRAYNA'DAN AB VE NATO VURGUSU

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Polonya sınırı yakınındaki saldırılara tepki göstererek Rusya'nın saldırılarının AB ve NATO'nun kapılarına kadar ulaştığına değindi.

Batılı ülkelere Rusya üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yapan Bakan, tam ticaret ambargosu, kapsamlı giriş yasakları ve Rus askeri-sanayi kompleksine daha geniş yaptırımlar uygulanmasını istedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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