Suriye'den Türkiye'ye özel teşekkür! "Ulusal hafızamızda daima yerini koruyacak"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Şam'da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin en parlak dönemini yaşadığını açıkladı.

Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son dönemde hız kazanan temaslara Şam'da bir yenisi daha eklendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Dışişleri Bakanı Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın hızla ilerlediğini belirterek, ilişkilerin "en iyi dönemini" yaşadığını söyledi.

"TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ HIZLA İLERLİYOR"

Şeybani, "Suriye'nin 8 Aralık 2024'te özgürleşmesinin ardından Türkiye, Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açan ilk ülkeler arasında yer aldı. Sınır kapılarının ve ikmal hatlarının yeniden açılmasına destek verdi, Suriye halkına uygulanan yaptırımların kaldırılması için uluslararası platformlarda öncü rol üstlendi. Türkiye'nin öncülüğü Suriyelilerin ulusal hafızasında daima yerini koruyacak. Şam ve Ankara diğer tüm ikili ilişkileri geride bırakacak ilerleme kaydetti." dedi.

İki ülke arasında cumhurbaşkanları ve bakanlar düzeyinde onlarca görüşme gerçekleştirildiğini söyleyen Şeybani, 40 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığını, 22 Suriye bakanlığı ve kurumunu Türkiye'deki muhataplarıyla buluşturan kurumsal iletişim ağı kurulduğunu açıkladı.

700 BİNDEN FAZLA SURİYELİ TÜRKİYE'DEN DÖNDÜ

Şeybani, Mayıs 2025'te imzalanan enerji anlaşması, kuzey Suriye'ye elektrik akışının sağlanması, Halep ile Gaziantep arasındaki kardeş şehir ilişkisi ve Babülhava ile Selame sınır kapılarından kara yolu transit taşımacılığının 24 saat yeniden işletilmesini iki ülke arasındaki somut adımlara örnek gösterdi.

İdlib'de serbest bölge ve kuru limanın açıldığını söyleyen Şeybani, TİKA'nın altyapı ve hizmet sektörlerinin yeniden rehabilitasyonuna katkı sunduğunu da ifade etti.

Şeybani, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye'den 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğüne işaret etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Şam'da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin en parlak dönemini yaşadığını açıkladı.

"TEK BİR ULUSAL ORDU OLUŞTURACAĞIZ"

Suriye'de devlet kurumlarının ve egemen karar alma mekanizmasının yeniden tesis edildiğini söyleyen Şeybani, ülkenin kuzeydoğusuna ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Şeybani, "Tek bir ulusal ordu oluşturma, silahların meşru kurumların elinde toplanması ve kuzeydoğunun tamamen Suriye'ye ait bir süreç kapsamında ulusal bütünlüğe yeniden dahil edilmesi yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Şeybani, yaklaşık 20 aylık çalışmaların ardından ABD'nin uyguladığı Sezar Yasası sayfasının kapandığını ve Suriye'nin terörizme destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını söyledi.

Yaklaşık 1 milyon 600 bin Suriyelinin yurt dışından ülkesine döndüğünü açıklayan Şeybani, yaklaşık 2 milyon ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelinin de kendi bölgelerine geri döndüğünü ifade etti.

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TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Suriye arasındaki yüksek stratejik işbirliği komitesinin etkinleştirilmesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Şeybani, komitenin siyasi, diplomatik, ekonomik ve güvenlik alanlarının yanı sıra enerji, geri dönüş, eğitim ve kültür başlıklarını kapsayacağını açıkladı.

Enerji alanında doğal gaz, elektrik ve şebeke bağlantılarını kapsayan kapsamlı bir stratejik belge hazırlamayı hedeflediklerini söyleyen Şeybani, geçen yıl yaklaşık 4 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu hedefin üretim ortaklığı, yerel içerik, Suriyelilerin istihdamı ve sınır bölgelerinde ortak sanayi bölgeleri kurulması üzerinden ilerleyeceğini söyledi.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN YENİ PROGRAM

Şeybani, Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandırmak için barınma, çalışma ve ulaşım hizmetlerini kapsayan kapsamlı bir program hazırladıklarını açıkladı.

Programın Suriye tarafından yönetileceğini söyleyen Şeybani, geri dönüş bölgelerindeki yeniden imar projeleriyle eş zamanlı yürütüleceğini belirtti.

Şeybani ayrıca Suriye'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının eşiğinde olduklarını söyledi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMİYOR"

İsrail'in Suriye topraklarına ve kurumlarına yönelik saldırılarını sürdüğünü söyleyen Şeybani, özellikle 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur Havalimanı'na düzenlenen saldırının Suriye'nin yeniden inşa sürecini hedef aldığını savundu.

Şeybani, İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesindeki hatta çekilmesi ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na tamamen bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bu konudaki tutumuna teşekkür eden Şeybani, "İsrail'in Suriye toprakları ve kurumlarına yönelik saldırıları Suriye-Türkiye ilişkilerini etkilemiyor. İki ülke ilişkileri en iyi dönemini yaşıyor." dedi.

Şeybani, İsrail'in Suriye-Türkiye yakınlaşmasını engellemeye çalıştığını savunarak, Suriye'nin buna rağmen ulusal çıkarları doğrultusunda ortaklıklarını ve yatırımlarının yönünü kendisinin belirleyeceğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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