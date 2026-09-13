İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında oyuncu Çağla Boz da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda oyuncu Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EVİNDE HASSAS TERAZİ BULUNDU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çağla Boz’un evinde gerçekleştirdiği aramada hassas terazi ele geçirildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Çağla Boz gözaltında

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çağla Boz, eğitim hayatını da İstanbul’da sürdürdü. Kariyerine moda dünyasında adım atan Boz, 5 Eylül 2019’da New York Fashion Week kapsamında podyuma çıkarak adını duyurdu. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan oyuncu, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Oyunculuk kariyerinde Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk gibi dizi ve film projelerinde rol alan Çağla Boz, farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

Boz, son olarak atv ekranlarında yayınlanan Kör Nokta dizisinde Gece karakterine hayat verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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