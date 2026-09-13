Samsun’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için toplanan kalabalık arasında, düğün günlerinde gelinlik ve damatlıklarıyla yer alan genç çift dikkat çekti. Erdoğan’ın davetiyle seçim otobüsüne çıkan çift, Cumhurbaşkanı ile sohbet ederek hayatlarının en özel günlerinden birini yaşadı.

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara yoluyla şehir merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlçe girişinde toplanan kalabalık, otobüsle alandan geçen Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Düğün günü Erdoğan’ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damada sürpriz

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GELİNLİK VE DAMATLIKLA ERDOĞAN’I KARŞILAMAYA GİTTİLER

Kalabalık arasında bugün dünya evine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti de yer aldı. Kuaförden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine gelen gelin ve damat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle büyük heyecan yaşadı.

Düğün günü Erdoğan’ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damada sürpriz

SEÇİM OTOBÜSÜNE DAVET ETTİ, GELİNE HEDİYE TAKTI

Erdoğan, genç çifti seçim otobüsüne davet etti. Bir süre gelin ve damatla sohbet eden Erdoğan, geline hediye takarak çifte mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir ve Samsunspor forması da takdim edildi.

Düğün günü Erdoğan’ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damada sürpriz

BÜYÜK MUTLULUK

Hayatlarının en özel gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten gelin ve damat, yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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