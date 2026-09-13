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Dünya

Trump'tan İran çıkışı! "Tahran anlaşma istiyor, savaş bitebilir"

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Trump'tan İran çıkışı!

ABD Başkanı Trump, İrlanda ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı. İran savaşından Rusya-Ukrayna çatışmasına, İrlanda'nın birleşmesinden Çin ve yapay zekaya kadar birçok konuda konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Rusya'daki dizel yakıt tedarikini sekteye uğratmakla suçladı. Trump ayrıca İran'ın "anlaşma yapmak için çok istekli olduğunu" savunarak savaşın kasım ayındaki ara seçimler civarında sona erebileceğini söyledi.

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İki günlük İrlanda ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, County Clare'deki Doonbeg'de düzenlenen 2026 Amgen Irish Open golf turnuvasının final turunu takip ederken gazetecilerin sorularını cevapladı.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E DİZEL ÇIKIŞI

Rusya'daki dizel yakıt sıkıntısına değinen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e çağrıda bulundu:

Zelenskiy'nin yapması gereken tek bir şey var. Rusya'daki dizel yakıt tedarikini engellemeyi durdurması gerekiyor. Bu, dizel yakıtında bir kıtlığa neden oluyor. Bu, Orta Doğu'nun değil, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananların bir sonucu.

Trumptan İran çıkışı! Tahran anlaşma istiyor, savaş bitebilir
Başlık ResmiTrumptan İran çıkışı! Tahran anlaşma istiyor, savaş bitebilir

"İRAN ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTİYOR"

İran ile devam eden savaşa ilişkin de konuşan Trump, çatışmaların kasım ayındaki ara seçimlerden önce veya sonra sona erebileceğini iddia etti.

Trump, "Bakın, ara seçimlerden önce bitebilir. Ama ara seçimlerden sonra bitecek. İran anlaşma yapmayı çok istiyor. Sürekli arıyorlar." ifadelerini kullandı.

"İran bir anlaşma yapmak için çok istekli. Sürekli bizimle iletişime geçiyorlar. Ben hiçbir şekilde işe yaramayacak bir anlaşma yapmayacağım. Doğru bir anlaşma yapmamız gerekiyor." dedi.

Körfez ülkelerinin İran ile temaslarının sorulması üzerine Trump, "Umurumda değil. Bu onlara kalmış. Sonunda oradan çıkacağız. Tabii kalmaya ve petrolü tutmaya karar vermezsek. Venezuela'da olduğu gibi." diye konuştu.

Trump ayrıca benzin fiyatlarının da sert şekilde düşeceğini aktardı.

Trumptan İran çıkışı! Tahran anlaşma istiyor, savaş bitebilir
Başlık ResmiTrumptan İran çıkışı! Tahran anlaşma istiyor, savaş bitebilir

İRLANDA'NIN BİRLEŞMESİNE DESTEK VERDİ

Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesi ihtimalini de değerlendiren Trump, bunun kendisine göre doğal bir seçenek olduğunu söyledi.

Trump, "Kuzey İrlanda var ve İrlanda var. Bana göre tüm zamanların en doğal çözümlerinden biri bunları birleştirmek. Bu sadece benim görüşüm ve birçok insan da aynı fikirde." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Burnham'ın referandum için Kuzey İrlanda halkının çoğunluğunun desteğinin gerektiğine ilişkin sözleri hatırlatıldığında ise Trump, "Herkes böyle diyor, sonra olaylar gelişiyor." cevabını verdi.

İki günlük İrlanda ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, County Clare'deki Doonbeg'de düzenlenen 2026 Amgen Irish Open golf turnuvasının final turunu takip ederken gazetecilerin sorularını cevapladı.
Başlık Resmiİki günlük İrlanda ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, County Clare'deki Doonbeg'de düzenlenen 2026 Amgen Irish Open golf turnuvasının final turunu takip ederken gazetecilerin sorularını cevapladı.

ÇİN İÇİN "HARİKA BİR İLİŞKİMİZ VAR" DEDİ

Çin'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Washington ile Pekin arasındaki ilişkiler konusunda olumlu konuştu.

Trump, "Çin'in bize karşı oldukça adil davrandığını düşünüyorum. Harika bir ilişkimiz var. Anlaşacağız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yapay zeka sektörünün yavaşlatılması veya daha fazla düzenlenmesi gerekip gerekmediği sorulan Trump, ABD'nin Çin'in önünde olduğunu savundu.

Trump, "Yapay zekada Çin'in önündeyiz ve açıkçası bunun böyle kalmasını istiyorum." dedi.

VENEZUELA'DA SEÇİM OLACAK MI?

Venezuela'da demokratik seçimlerin ne zaman yapılacağı sorusuna Trump, "Onlar hazır olduğunda." cevabını verdi. Venezuela halkının şu anda "çok mutlu" olduğunu ileri süren Trump, ülkenin büyük miktarda para kazandığını savundu.

TÜM YETİŞKİNLERE 5 BİN DOLARLIK ÖDEME

Trump'a ülkedeki yetişkinlere yapılmasını istediği 5 bin dolarlık ödeme için Kongre onayının gerekip gerekmediği de soruldu.

Trump, "Bu, ülkedeki tüm yetişkinlere verilecek 5 bin dolarlık bir ödeme ve biz bunu kolayca karşılayabiliriz çünkü çok fazla para kazanıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Ayrıca ABD'nin diğer ülkeleri ekonomik olarak desteklediğini öne süren Trump, "Biz diğer ülkeleri zengin ediyoruz. Bunu iki dakika içinde durdurabiliriz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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