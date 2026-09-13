Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları ardından gündeme gelen konulardan biri de nakil süreci oldu. Yurt nakil başvurunuz periyodik olarak değerlendiriliyor. Peki, yurt nakil başvurusu nasıl yapılır?

Nakil talepleri GSBBİZ uygulaması veya https://biz.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılır. Öğrenci, nakil talebinde bulunurken okul-yurt yakınlığa göre sistemde kendisine gösterilen yurtlardan herhangi birini nakil talebinde bulunabilir. Bir öğrenci aynı eğitim-öğretim dönemi içerisinde en fazla iki defa yurt değişikliği talep edebilir.

NAKİL OLAN ÖĞRENCİYE FİYAT FARKI OLUŞUR MU?

Nakil olduğunuz yurdun ücret farklılığı nedeniyle yurt ücreti ve güvence bedeli farkı oluşabilmektedir. Fark oluştuğu taktirde ödeme için nakil tarihinden itibaren 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin yurt kaydı silinecektir.

Nakil işlemi sonrasında yurt ücreti ve güvence bedeli farkı oluşan öğrenciye, ödeme yapması için nakil tarihinden itibaren 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı silinir.

Yurt nakil başvurusu nasıl yapılır? Yurt nakil başvuru süreci

YURT NAKİL SÜRECİYLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Nakil talepleri yapay zeka desteği ile değerlendirilerek sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

- Yurt nakil başvurunuz periyodik olarak değerlendirilecektir.

- Size açılan yurt seçeneklerinden tek bir yurt için nakil talebinde bulunabilirsiniz.

- Nakil talebinizden vazgeçmeniz halinde iptal etmeniz gerekmekte olup gerçekleşmeyen nakil talepleri iptal edilmediği sürece değerlendirmeye alınacaktır.

- Nakil talebiniz gerçekleşmişse iptal edilememektedir.

- Bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde isteğe bağlı olarak en fazla 2 defa yurt değişikliği yapılabilecektir.

- Nakil işlemi gerçekleştiğinde tarafınıza SMS ve e-mail yolu ile bilgi verilecek olup iletişim bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunması gerekmektedir.

- Nakli gerçekleştirilen öğrenci aynı gün içerisinde nakil olduğu yurda gitmek zorunda olup gidemeyeceği günler için barınacağı yeni yurttan izin alması gerekmektedir.



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