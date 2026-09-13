Şenol Güneş ile anlaşma yakın: Galatasaray derbisinde takımın başında olabilir

Fatih Tekke'nin ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. 74 yaşındaki çalıştırıcının, Süper Lig'in altıncı haftasındaki Galatasaray derbisinde takımın başında olabileceği aktarıldı.

Yeni hoca arayışlarını sürdüren bordo mavili takımın, eski teknik direktörü Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Beinsports'un haberine göre; Trabzonspor yönetiminin, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelmesi bekleniyor. Anlaşmanın sağlanması halinde 74 yaşındaki çalıştırıcının, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasındaki Galatasaray derbisinde takımın başında olacağı aktarıldı.

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Şenol Güneş

TRABZONSPOR'DA 5 KEZ GÖREV YAPTI

Daha önce Trabzonspor'da 5 kez teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Bordo mavililerde tüm kulvarlarda 391 maçta takımın başında sahaya çıkan Güneş; 221 galibiyet, 83 beraberlik ve 87 mağlubiyet yaşadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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