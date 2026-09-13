Galatasaray’da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Victor Osimhen konusunda sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Başakşehir maçında sakatlanan Nijeryalı yıldızın dönüş tarihi için plan netleşmeye başladı. Osimhen’in önemli bir karşılaşmada sahalara dönmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen, mücadelenin 33. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan kontrollerde Nijeryalı futbolcunun sağ kasık bölgesinde ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilmişti.

Tedavisi devam eden 27 yaşındaki golcünün önümüzdeki süreçte oynanacak karşılaşmalarda forma giymemesi bekleniyor. Galatasaray sağlık ekibi, yıldız futbolcunun tamamen hazır hale gelmesi için tedbirli davranıyor.

Dönüş maçı belli oldu! Galatasaraylıları sevindiren Osimhen gelişmesi

TRABZONSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Osimhen’in 19 Eylül’de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yetişme ihtimali gündeme gelse de Galatasaray cephesinin bu maçta risk almak istemediği belirtiliyor. Nijeryalı yıldızın tedavisinin milli arada da sürdürülmesi planlanıyor. Bu nedenle Osimhen’in Trabzonspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Dönüş maçı belli oldu! Galatasaraylıları sevindiren Osimhen gelişmesi

HEDEF BARCELONA MAÇI

Galatasaray’da asıl hedef ise Osimhen’i Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Barcelona karşılaşmasına yetiştirmek.

Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcünün 13 Ekim’de Barcelona ile oynanacak mücadelede sahadaki yerini almasını hedeflediği belirtiliyor. Osimhen’in tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde yıldız futbolcunun milli ara sonrasında takıma dönmesi bekleniyor.

Galatasaray taraftarı da takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Osimhen’in yeniden formasına kavuşacağı günü bekliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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