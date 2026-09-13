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KPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre alan bilgisi sonuç tarihi

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KPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre alan bilgisi sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının tamamı geride kaldı. KPSS lisans sınavlarına katılan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Peki, KPSS 2026 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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2026 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans oturumlarının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi var. Sınava katılan adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM’nin sonuç duyurusunu bekliyor. ÖSYM’nin sınav takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları ekim ayının ilk günlerinde duyurulacak. 12-13 Eylül tarihinde A Grubu kadrolarına atanmak için memur olabilme hayaliyle KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayan adaylar, net tarihi araştırıyor.

KPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre alan bilgisi sonuç tarihi
Başlık ResmiKPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre alan bilgisi sonuç tarihi

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takviminde, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak belirtildi. Sonuçlar açıklandığında adaylar, puanlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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