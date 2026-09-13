Samsun'a hızlı tren müjdesi! Bakan Uraloğlu: Kırıkkale'den yola çıkardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'a yapılacak hızlı tren projesinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Uraloğlu, Kırıkkale'den Samsun'a uzanacak hattın Çorum'a kadar olan bölümünde yapım çalışmalarının devam ettiğini, Merzifon-Çorum-Havza kesiminin ihalesinin yapıldığını ve Havza-Kavak-Samsun hattının ihalesinin gelecek yıl gerçekleştirileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimsenin yarışamayacağını söyleyerek “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'mizin, AK Belediyelerin ve Merkezi Hükümetin 24 yıl içinde ülkemize kazandırdıkları aşikar. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık” dedi.

"77 İLİMİZ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLANDI"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde “Yaparsa AK Parti yapar” dediklerini dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Karayolundan demiryoluna, havacılıktan denizciliğe, haberleşmeden dijital altyapıya kadar ülkemizi geleceğe taşıyan yatırımları hayata geçirdik. Elbette devamını yapacağız. Bölünmüş yollarımız 6.101 kilometreydi. Samsun hiçbir ilimize bölünmüş yollar ile bağlanamıyordu. Bugün olan 30 bin 205 kilometreye çıkardık bölünmüş yolları. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlıyken bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı.”

"AVRUPA'DA 6, DÜNYADA 8'İNCİYİZ"

Demiryolu ağını 10 bin 948 kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye çıkardıklarını belirterek “Ülkemizi 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı ile donattık. Avrupa’da 6., dünyada 8. hızlı demiryolu işletmecisiyiz. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak mantığıyla uçuş ağını genişlettik. 26 olan havalimanı sayımızı 58’e çıkardık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirmişiz, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var” şeklinde konuştu.

1 Nisan 2026’da 81 ilde kademeli olarak 5G hizmetlerini başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, “İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı başarıyla uzaya gönderdik. Şimdi 7A’ya da başladık” dedi.

Samsuna hızlı tren müjdesi! Bakan Uraloğlu: Kırıkkaleden yola çıkardık

"2,3 KİLOMETRELİK KESİMİ BİTİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Samsun Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu'nun da içinde bulunduğu Samsun Şehir Hastanesi açılışını gerçekleştireceklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Modern tesisleriyle Karadeniz Bölgesi için çok önemli bir sağlık kompleksi olduğunun altını çizmek istiyorum. Hastanenin yapılışında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Acil girişine bağlantı sağlayan 2,3 kilometrelik kesimi bitirdik. Şehir Hastanemizin karayolu bağlantısı tamamlandığında, Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kamu kampüsünün ulaşım ağını bütünleyeceğiz. Aynı zamanda yaklaşık on gün önce temelini burada attığımız tramvay hattı ile de gerçekleştireceğiz. Böylece hastanemize hem karayolu hem de raylı sistemle entegre, konforlu ve kesintisiz erişim imkânını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Samsuna hızlı tren müjdesi! Bakan Uraloğlu: Kırıkkaleden yola çıkardık

SAMSUN’A 120 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

AK Parti hükümetlerinin son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına 120 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nu bitirdik. Buradan İstanbul'a, Mersin'e, Ankara'ya kadar bütün bölünmüş yolları bitirdik. Çok şükür Samsun bölünmüş yollardan nasibini almış bir şehir. Şehir içi trafiğine nefes aldıran Yeşilkent Kavşağı'nı hizmete açtık. Çevre yolunu da biz bitirdik. Onda da Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var; Allah ondan razı olsun. Samsun, AK Parti'mizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam ettiği müddetçe -ki bizim bundan şüphemiz yok- biz de Allah'ın izniyle hem Samsun'umuza hem Karadeniz'imize hem de bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Şehrin ulaşım altyapısına güç katacak en büyük projelerden biri olan Samsun Batı Çevre Yolu'nda da çalışmalara başladıklarını söyleyen Uraloğlu, “Geçtiğimiz günlerde orayı da ziyaret ettik ve çevre yolumuzla birlikte Samsun Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu, Havza Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu gibi 8 tane projemizde de çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Söz konusu çevre yolunun faydalarına değinen Bakan Uraloğlu, “Ankara'dan gelip de Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Yakakent, Sinop istikametine gidecek olan bütün hemşerilerimiz onu kullanacak. Dolayısıyla şehir içi de nefes almış olacak” diye konuştu.

Samsuna hızlı tren müjdesi! Bakan Uraloğlu: Kırıkkaleden yola çıkardık

HIZLI TREN KIRIKKALE'DEN YOLA ÇIKTI

Demiryolu projeleriyle de Samsun'un ulaşım ağını güçlendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas hattının rehabilitasyonunu, Gelemen-Tekkeköy İltisak Hattı'nı ve Gelemen Lojistik Merkezi'nin yapımını tamamladık. Havza OSB İltisak Hattı projesini bu yıl içerisinde bitirmeyi de planlıyoruz. Uzunluğu 293 kilometre olan Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Demiryolu projemizi 3 kesim halinde projelendirdik. Bakın herkes laf yapıyor, laf üretiyor; biz icraat üretiyoruz. Samsun'a gelecek olan hızlı treni biz Kırıkkale'den yola çıkardık. Çorum'a kadar yapım çalışmaları devam ediyor. Merzifon-Çorum-Havza kesiminin de ihalesini yaptık. Ona da inşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında başlarız. Havza'dan Kavak'tan Samsun'a kadar gelecek olan hattımız… Onun da ihalesini inşallah yine önümüzdeki sene yapmış olacağız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla.”

HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİ 3 MİLYONA ULAŞACAK

Samsun Çarşamba Havalimanı'nın kapasitesini büyüterek daha kaliteli, daha modern hizmet sunmasını sağlayacakları yeni terminal binasının çalışmalarına da başladıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, “Bugün de ziyaret ettim, gayet iyi gidiyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29 bin 120 kilometrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminali kazandıracağız. Samsun sanayisinde, altyapısında, savunma sanayinde çok iyi. Biz de Allah'ın izniyle ulaştırma olarak geri kalmayacağız. Havalimanımızın kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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