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Yol kavgasında 'Başkomiserim' dedi, kameraya yakalandı! Gerçek mesleği şaşırttı

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Yol kavgasında 'Başkomiserim' dedi, kameraya yakalandı! Gerçek mesleği şaşırttı

Adana’da yol verme tartışmasında kendisini başkomiser olarak tanıtan bir kişi, karşı sürücüden ehliyet ve ruhsat istedi. Araç kamerasıyla kayda alındığını öğrenince uzaklaşan şüphelinin market çalışanı olduğu ortaya çıktı.

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Olay dün akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüleri C.Ş. ve S.Ç. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

'BAŞKOMİSERİM' DEDİ, EHLİYET İSTEDİ

Tartışmanın ardından araç sürücülerinden C.Ş, önünü kestiği diğer aracın sürücüsü S.Ç'ye kendisini başkomiser olarak tanıtarak ehliyetini ve ruhsatını vermesini istedi.

Yol kavgasında Başkomiserim dedi, kameraya yakalandı! Gerçek mesleği şaşırttı
Başlık ResmiYol kavgasında Başkomiserim dedi, kameraya yakalandı! Gerçek mesleği şaşırttı

KAMERAYI FARK EDİNCE KAÇTI

S.Ç'nin otomobilinde araç içi kameranın bulunduğunu ve yaşananları kaydettiğini belirtmesi üzerine diğer sürücü aracına binerek yoluna devam etti. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yeniden durup tartışan taraflar bir süre sonra buradan ayrıldı. Araç kamerasının kaydettiği görüntüyle polise başvuran sürücü, karşı taraftan şikayetçi oldu.

GERÇEK MESLEĞİ GÖZALTINA ALININCA ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine gözaltına alınan ve bir markette çalıştığı belirlenen C.Ş. hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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