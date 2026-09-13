Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Meis'ten Türkiye'ye mesaj verdi! Miçotakis'i "Aşil Kalkanı" üzerinden yerden yere vurdular

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Meis'ten Türkiye'ye mesaj verdi! Miçotakis'i

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kızılhisar (Meis) adasının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında adaya çıkarma yaparak tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki adada askeri karakolların gölgesinde konuşan Miçotakis, Ankara'yı hedef alarak "Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak kimseden tehdit veya talimat da kabul etmiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız" dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Meis'in yıl dönümü etkinlikleri kapsamında adaya gitti. Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki adada konuşan Miçotakis, Ankara'ya yönelik ifadeler kullanırken Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesini istediklerini de söyledi.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE MESAJ

Miçotakis, "Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak kimseden tehdit veya talimat da kabul etmiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız. Komşu ülkeyle dostane ilişkiler, gerilimsiz ve provokasyonsuz bir ortam istiyoruz. Uluslararası Hukuk'a ve Deniz Hukuku'na bağlıyız. Ancak sağduyumuz zayıflık olarak algılanmamalı." dedi.

Türkiye ile diyaloğu geri adım olarak görmediklerini savunan Miçotakis, "Diyalog bizim için geri çekilmenin değil, kendine güvenen ve Uluslararası Hukuk'a inanan bir ülkenin bilinçli tercihidir." ifadelerini kullandı.

Meisten Türkiyeye mesaj verdi! Miçotakisi Aşil Kalkanı üzerinden yerden yere vurdular
Başlık ResmiMeisten Türkiyeye mesaj verdi! Miçotakisi Aşil Kalkanı üzerinden yerden yere vurdular

Meis'in Türkiye'ye yakınlığına da değinen Yunan Başbakanı "Meis sakinleri, coğrafyanın birlikte yaşamamızı istediği bir ülkeye bu kadar yakın yaşamanın ne anlama geldiğini herkesten daha iyi biliyor." dedi ve şöyle devam etti:

"Burada Yunanistan'ın sınırları Avrupa'nın sınırlarıyla örtüşüyor. Meis'in toprağı aynı zamanda Avrupa toprağıdır. Revizyonist hedeflere kapıların kapalı, karşılıklı saygı ve uluslararası meşruiyete giden yolun açık olduğu bir gelecek"

NÜFUSU ARTIRMAK İÇİN PARA SAÇTILAR

Lozan ve Paris Antlaşmaları'nı hiçe sayarak silahlandırılan ve gayri askeri statüde olması gereken adada kalıcı nüfusu artırmak amacıyla Atina yönetimi yeni rüşvet niteliğinde teşvikler açıkladı. Meis'te görev yapan kamu personeli, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler mensuplarına yıllık 5 bin avro ek ödeme yapılacağı duyuruldu.

Adada en az bir yıl ikamet eden hanelere de yıllık 5 bin euro verilecek. Bu tutar her çocuk için 1000 euro artırılacak. Atina ayrıca Pire-Rodos-Meis hattına haftada bir ek sefer koyacak, doktor, öğretmen ve diğer kamu çalışanları için ücretsiz konut sağlayacak.

"AŞİL KALKANI" İSRAİL BAĞIMLILIĞI VE SKANDALLARLA ÇALKALANIYOR

Miçotakis'in adadaki şovları sürerken, Atina'nın İsrail'den tedarik etmeyi planladığı milyarlarca avroluk "Aşil Kalkanı" hava ve füze savunma projesi Yunan basınının da hedefinde yer aldı. Documento gazetesi projeyi "Rusya için 'kalkan', Türkiye için değil" başlığıyla ele alarak sistemin kaynak kodlarının kontrolünün İsrail'in elinde kalacağını ve Yunanistan'ın tamamen dışa bağımlı hale geleceğini yazdı.

Meisten Türkiyeye mesaj verdi! Miçotakisi Aşil Kalkanı üzerinden yerden yere vurdular
Başlık ResmiMeisten Türkiyeye mesaj verdi! Miçotakisi Aşil Kalkanı üzerinden yerden yere vurdular

"SİSTEMİN ANAHTARLARI İSRAİL'İN ELİNDE KALACAK"

Documento'ya konuşan askeri kaynaklar, sensörler, önleme sistemleri ve komuta-kontrol merkezinin projenin kritik bölümlerini oluşturduğunu söyledi.

Kaynaklar, "Sistemin anahtarları İsrail'in elinde kalacak. Hükümet bizi İsrail diplomasisine bağımlı hale getirmeyi başardı." değerlendirmesini yaptı.

Aynı kaynaklar, ABD'nin dahi söz konusu sistemi satın almadığını savundu. Bunun nedenleri arasında Washington'ın sistemi bütünüyle kontrol edememesi ve İsrail'in kritik teknolojinin tamamını devretmemesi gösterildi.

YUNAN KAYNAKLARDAN TÜRKİYE AYRINTISI

Eski Büyükelçi Bornovas ise "Aşil Kalkanı"nın bütün unsurlarının doğrudan Türkiye'ye yönelik olmadığını savundu. Bornovas'a göre sistemin önemli bir bölümü Rusya ve "kuzeyden gelebilecek tehditler" esas alınarak değerlendiriliyor.

Bornovas, Ankara ile Tel Aviv arasındaki mevcut gerilimin kalıcı olmayabileceğini de söyleyerek Türkiye ve İsrail'in güçlü ordulara sahip iki ülke olduğuna işaret etti.

PREDATOR SKANDALI DA DOSYADA

Documento, IAI'ın 2017'de Predator casus yazılımını geliştiren Cytrox'un yüzde 31 hissesine sahip olduğunu ve şirketin yönetim kurulunda temsilcisinin bulunduğunu yazdı.

Predator, daha sonra Yunanistan'da siyasetçi ve gazetecilerin telefonlarının izlenmesiyle ilgili skandalın merkezine yerleşti. Gazete, bu geçmiş nedeniyle Atina'nın milyarlarca euroluk savunma projesindeki teknoloji ortağının da sorgulanması gerektiğini hatırlattı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"SAMSUN'A MÜJDELERLE GELDİM"
17 milyar TL'lik dev sağlık tesisi resmen açıldı
"HEMEN HAYATA GEÇİRİLMELİ"
Türkiye ve Suriye'den kritik mesajlar
'GÖRMEZDEN GELMEK ZOR'
'GÖRMEZDEN GELMEK ZOR'
İsrail basınından Erdoğan itirafı!
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
Geminin altına zulalanan 350 kilo zehir...
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
G.Saray derbisinde takımın başında olabilir
YUNAN BASINI ATEŞ PÜSKÜRDÜ
YUNAN BASINI ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Miçotakis Meis'ten Türkiye'yi hedef aldı!
"GOL VE ASİSTLERLE DÖNECEK"
Eski hocası, Fenerbahçe’nin 23'lük yıldızını anlattı
VAHŞETTE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!
VAHŞETTE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!
Vali Hatipoğlu, soruşturmadaki son durumu açıkladı
18 GÜNLÜK SEFERDE KEŞFEDİLDİ
18 GÜNLÜK SEFERDE KEŞFEDİLDİ
Tonlarca altın fışkıran yatağın değerine paha biçilemiyor
"KIRIKKALE'DEN YOLA ÇIKARDIK"
Bir kente daha 'hızlı tren' müjdesi! Uraloğlu duyurdu
'DÖNÜLEMEZ BİR YOLA GİRİLDİ'
'DÖNÜLEMEZ BİR YOLA GİRİLDİ'
Semih Yalçın'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
METEOROLOJİ TARİH VERDİ!
METEOROLOJİ TARİH VERDİ!
Hava tersine dönüyor! Sıcaklık 8 derece düşecek
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
Suriye'de Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
Gösterişli şov sonrası soruşturma genişletildi
TRUMP'TAN İRAN ÇIKIŞI!
TRUMP'TAN İRAN ÇIKIŞI!
"Tahran anlaşma istiyor, savaş bitebilir"
RUMELİ HİSARI İSYAN ETTİRDİ
RUMELİ HİSARI İSYAN ETTİRDİ
6,5 yıldır süren şantiyede konfederasyondan çağrı
ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA!
ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA!
Kayıp bebeğe dair tek bir iz bulundu
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
Ders zili çalmadan güvenlik seferberliği başladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD'de tartışmalı mahkemede ilk karar çıktı! Afganistanlı kadın sınır dışı edildi
ABD'deki mahkemede bir ilk: Afganistanlı kadın sınır dışı edildi
Kaydet
İsrail basınından Erdoğan itirafı!
İsrail basınından Erdoğan itirafı!
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.