Meis'ten Türkiye'ye mesaj verdi! Miçotakis'i "Aşil Kalkanı" üzerinden yerden yere vurdular

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kızılhisar (Meis) adasının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında adaya çıkarma yaparak tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki adada askeri karakolların gölgesinde konuşan Miçotakis, Ankara'yı hedef alarak "Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak kimseden tehdit veya talimat da kabul etmiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Meis'in yıl dönümü etkinlikleri kapsamında adaya gitti. Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki adada konuşan Miçotakis, Ankara'ya yönelik ifadeler kullanırken Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesini istediklerini de söyledi.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE MESAJ

Miçotakis, "Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak kimseden tehdit veya talimat da kabul etmiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız. Komşu ülkeyle dostane ilişkiler, gerilimsiz ve provokasyonsuz bir ortam istiyoruz. Uluslararası Hukuk'a ve Deniz Hukuku'na bağlıyız. Ancak sağduyumuz zayıflık olarak algılanmamalı." dedi.

Türkiye ile diyaloğu geri adım olarak görmediklerini savunan Miçotakis, "Diyalog bizim için geri çekilmenin değil, kendine güvenen ve Uluslararası Hukuk'a inanan bir ülkenin bilinçli tercihidir." ifadelerini kullandı.

Meisten Türkiyeye mesaj verdi! Miçotakisi Aşil Kalkanı üzerinden yerden yere vurdular

Meis'in Türkiye'ye yakınlığına da değinen Yunan Başbakanı "Meis sakinleri, coğrafyanın birlikte yaşamamızı istediği bir ülkeye bu kadar yakın yaşamanın ne anlama geldiğini herkesten daha iyi biliyor." dedi ve şöyle devam etti:

"Burada Yunanistan'ın sınırları Avrupa'nın sınırlarıyla örtüşüyor. Meis'in toprağı aynı zamanda Avrupa toprağıdır. Revizyonist hedeflere kapıların kapalı, karşılıklı saygı ve uluslararası meşruiyete giden yolun açık olduğu bir gelecek"

NÜFUSU ARTIRMAK İÇİN PARA SAÇTILAR

Lozan ve Paris Antlaşmaları'nı hiçe sayarak silahlandırılan ve gayri askeri statüde olması gereken adada kalıcı nüfusu artırmak amacıyla Atina yönetimi yeni rüşvet niteliğinde teşvikler açıkladı. Meis'te görev yapan kamu personeli, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler mensuplarına yıllık 5 bin avro ek ödeme yapılacağı duyuruldu.

Adada en az bir yıl ikamet eden hanelere de yıllık 5 bin euro verilecek. Bu tutar her çocuk için 1000 euro artırılacak. Atina ayrıca Pire-Rodos-Meis hattına haftada bir ek sefer koyacak, doktor, öğretmen ve diğer kamu çalışanları için ücretsiz konut sağlayacak.

"AŞİL KALKANI" İSRAİL BAĞIMLILIĞI VE SKANDALLARLA ÇALKALANIYOR

Miçotakis'in adadaki şovları sürerken, Atina'nın İsrail'den tedarik etmeyi planladığı milyarlarca avroluk "Aşil Kalkanı" hava ve füze savunma projesi Yunan basınının da hedefinde yer aldı. Documento gazetesi projeyi "Rusya için 'kalkan', Türkiye için değil" başlığıyla ele alarak sistemin kaynak kodlarının kontrolünün İsrail'in elinde kalacağını ve Yunanistan'ın tamamen dışa bağımlı hale geleceğini yazdı.

Meisten Türkiyeye mesaj verdi! Miçotakisi Aşil Kalkanı üzerinden yerden yere vurdular

"SİSTEMİN ANAHTARLARI İSRAİL'İN ELİNDE KALACAK"

Documento'ya konuşan askeri kaynaklar, sensörler, önleme sistemleri ve komuta-kontrol merkezinin projenin kritik bölümlerini oluşturduğunu söyledi.

Kaynaklar, "Sistemin anahtarları İsrail'in elinde kalacak. Hükümet bizi İsrail diplomasisine bağımlı hale getirmeyi başardı." değerlendirmesini yaptı.

Aynı kaynaklar, ABD'nin dahi söz konusu sistemi satın almadığını savundu. Bunun nedenleri arasında Washington'ın sistemi bütünüyle kontrol edememesi ve İsrail'in kritik teknolojinin tamamını devretmemesi gösterildi.

YUNAN KAYNAKLARDAN TÜRKİYE AYRINTISI

Eski Büyükelçi Bornovas ise "Aşil Kalkanı"nın bütün unsurlarının doğrudan Türkiye'ye yönelik olmadığını savundu. Bornovas'a göre sistemin önemli bir bölümü Rusya ve "kuzeyden gelebilecek tehditler" esas alınarak değerlendiriliyor.

Bornovas, Ankara ile Tel Aviv arasındaki mevcut gerilimin kalıcı olmayabileceğini de söyleyerek Türkiye ve İsrail'in güçlü ordulara sahip iki ülke olduğuna işaret etti.

PREDATOR SKANDALI DA DOSYADA

Documento, IAI'ın 2017'de Predator casus yazılımını geliştiren Cytrox'un yüzde 31 hissesine sahip olduğunu ve şirketin yönetim kurulunda temsilcisinin bulunduğunu yazdı.

Predator, daha sonra Yunanistan'da siyasetçi ve gazetecilerin telefonlarının izlenmesiyle ilgili skandalın merkezine yerleşti. Gazete, bu geçmiş nedeniyle Atina'nın milyarlarca euroluk savunma projesindeki teknoloji ortağının da sorgulanması gerektiğini hatırlattı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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