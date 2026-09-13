Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden ayrılmadan önce komşularını ziyaret ederek sohbet etti. Erdoğan, ardından Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yoluyla yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.

HAFTA SONUNU MEMLEKETİNDE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz perşembe akşamı bir dizi program için Rize'ye gelen Erdoğan, hafta sonunu memleketinde geçirdi. Erdoğan, bugün ana baba ocağından ayrılmadan önce komşularını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizede komşu ziyareti

Ziyaretin ardından Güneysu'dan ayrılan Erdoğan, Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yoluyla yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizede komşu ziyareti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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