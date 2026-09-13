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Spor

Rangers derbide Celtic'i bozguna uğrattı

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Rangers derbide Celtic'i bozguna uğrattı

İskoçya Lig Kupası'ndaki "Old Firm" derbisinde Celtic'i 3-0 yenen Rangers, yarı finale yükseldi.

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İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Celtic'i 3-0 yenen Rangers yarı finale yükseldi.

Ibrox Stadı'nda oynanan "Old Firm" derbisinde ev sahibi ekip, 23. dakikada Dan Neil'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Rangers, 59. dakikada Kevin Kelsy ve 76. dakikada Dan Neil'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Rangers; Aberdeen, Hearts ve Hibernian'ın ardından yarı finale adını yazdıran son takım oldu.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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